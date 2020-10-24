Фото: Вечная память

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Описание работы (представлено автором):
"Насколько бы не было страшным то время, мы всегда должны о нём помнить, чтобы не допустить повторения".
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