23:05 25 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.17
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Конкурсная работа в номинации Лучшее фото (V Национальный конкурс молодых журналистов Перспектива). Автор — Алексей Петрович

Фото: Руки людей, сохраняющих память

Алексей Петрович
Конкурс "Перспектива — 2020": интернет-голосование
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/19/32160793.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/perspective_golos_2020/20201024/32160808/Foto-Ruki-lyudey-sokhranyayuschikh-pamyat.html

Конкурсная работа в номинации "Лучшее фото". Автор — Алексей Петрович

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Описание работы (представлено автором):

"Установка гранитной плиты на постаменте в честь героев-танкистов 6-й танковой армии, первыми вышедших на государственную границу в марте 1944 года на территории Унгенского района. На фото запечатлены поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба Панфили Руслан и Фреюк Сергей".

Конкурсная работа в номинации Лучшее фото (V Национальный конкурс молодых журналистов Перспектива). Автор — Алексей Петрович
Алексей Петрович
Руки людей, сохраняющих память
Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

По теме

Положение о V Национальном конкурсе молодых журналистов "Перспектива"
Теги:
Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Осенний парк.
Фото - Ретроспектива недели: о самом важном в Молдове за прошедшие 7 дней
Ты супер!. 4-й сезон, полуфинал. Анастасия Лисовая.
"Ты супер!", полуфинал четвертого сезона: выступление и самооценка Анастасии Лисовой
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться