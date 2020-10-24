Фото: Руки людей, сохраняющих память

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Описание работы (представлено автором):

"Установка гранитной плиты на постаменте в честь героев-танкистов 6-й танковой армии, первыми вышедших на государственную границу в марте 1944 года на территории Унгенского района. На фото запечатлены поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба Панфили Руслан и Фреюк Сергей".

Алексей Петрович Руки людей, сохраняющих память

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