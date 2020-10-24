Видео: А знаешь, дедушка…

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Описание работы (представлено автором):
"В видео дана информация о прадеде, представлены поэтические впечатления современной молодежи в сопровождении видеоряда и музыки на тему Великой Отечественной войны".
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