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Ветеран ВОВ Иван Иванович Сухоруков

Видео: А знаешь, дедушка…

© Sputnik / Osmatesco
Конкурс "Перспектива — 2020": интернет-голосование
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/perspective_golos_2020/20201024/32160868/Video-A-znaesh-dedushka.html

Конкурсная работа в номинации "Лучшее видео". Автор — Евгения Ротарь

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Описание работы (представлено автором):

"В видео дана информация о прадеде, представлены поэтические впечатления современной молодежи в сопровождении видеоряда и музыки на тему Великой Отечественной войны".

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

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Теги:
Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива"


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