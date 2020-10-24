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Конкурсная работа в номинации Лучшее видео. Автор — Ольга Трандафилова

Видео: Я умираю невиновным

Ольга Трандафилова
Конкурс "Перспектива — 2020": интернет-голосование
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/perspective_golos_2020/20201024/32160926/Video-Ya-umirayu-nevinovnym.html

Конкурсная работа в номинации "Лучшее видео". Автор — Ольга Трандафилова

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Описание работы (представлено автором):

"Ефрейтор немецкой армии Александр Бергер — герой гагаузского села Авдарма. Его, как и многих других солдат, во время Второй Мировой войны против своей воли отправили воевать в Молдову. Он стал единственным военным, который не боялся власти, открыто выступал против войны и призывал всех жителей села и своих сослуживцев к мирной жизни. Борьба за справедливость стоила ему жизни. За призыв к военному начальству прекратить войну и сохранить жизни людей он был расстрелян. Историческую память о нем трепетно хранят жители села Авдарма. Александр Бергер стал символом победы человеческой доблести над целым режимом.

Уже зная свою участь, он написал жене: "Я знаю, что я прав, но, по-видимому, время идеалистов еще не настало, оно придет позже. Я умираю невиновным». Немецкий солдат Александр Бергер был художником и гуманистом. Его выступление на собрании в селе Авдарма в 1944 году и призывы остановить войну и сохранить мир ради жизни людей — немцев, гагаузов, русских стоили ему жизни".

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

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Теги:
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