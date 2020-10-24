Видео: Я умираю невиновным

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Описание работы (представлено автором):

"Ефрейтор немецкой армии Александр Бергер — герой гагаузского села Авдарма. Его, как и многих других солдат, во время Второй Мировой войны против своей воли отправили воевать в Молдову. Он стал единственным военным, который не боялся власти, открыто выступал против войны и призывал всех жителей села и своих сослуживцев к мирной жизни. Борьба за справедливость стоила ему жизни. За призыв к военному начальству прекратить войну и сохранить жизни людей он был расстрелян. Историческую память о нем трепетно хранят жители села Авдарма. Александр Бергер стал символом победы человеческой доблести над целым режимом.

Уже зная свою участь, он написал жене: "Я знаю, что я прав, но, по-видимому, время идеалистов еще не настало, оно придет позже. Я умираю невиновным». Немецкий солдат Александр Бергер был художником и гуманистом. Его выступление на собрании в селе Авдарма в 1944 году и призывы остановить войну и сохранить мир ради жизни людей — немцев, гагаузов, русских стоили ему жизни".

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