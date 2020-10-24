Видео: Свидетель битвы на Орловско-Курской дуге

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Описание работы (представлено автором):

"События Великой Отечественной войны оставили неизгладимый след в памяти каждого ветерана. Егору Рубцову они запомнились с исключительной точностью. На войну он попал 15-летним мальчишкой и был свидетелем битвы на Орловско-Курской дуге. В этом сюжете он поделился своими воспоминаниями о тех кровавых днях".

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