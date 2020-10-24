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Войска Воронежского фронта под прикрытием танков идут в атаку, Курская битва

Видео: Свидетель битвы на Орловско-Курской дуге

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Конкурс "Перспектива — 2020": интернет-голосование
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Конкурсная работа в номинации "Лучшее видео". Автор — Юлиана Волкова

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Описание работы (представлено автором):

"События Великой Отечественной войны оставили неизгладимый след в памяти каждого ветерана. Егору Рубцову они запомнились с исключительной точностью. На войну он попал 15-летним мальчишкой и был свидетелем битвы на Орловско-Курской дуге. В этом сюжете он поделился своими воспоминаниями о тех кровавых днях".

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

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Теги:
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