Видео: В молдавском селе просят посмертно наградить летчика Мочалова

Пандемия коронавируса нового типа изменила привычный формат публичных мероприятий во всем мире, но в Кишиневе это чувствуется сильнее всего.

В диппредставительстве РФ с недоумением восприняли заявления посольства Румынии в Республике Молдова о "геройски павших 14 июля 1941 года за освобождение Бессарабии от советской оккупации" солдатах режима Антонеску.