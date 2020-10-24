Видео: В молдавском селе просят посмертно наградить летчика Мочалова

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Описание работы (представлено автором):
"Жители молдавского села Окланда просят посмертно наградить летчика Александра Мочалова. Официально участник Великой Отечественной числится пропавшим без вести. Но местные жители знают, где и как он погиб".
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