Видео: Наследники Победы!

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Описание работы (представлено автором):
"Это социальный видеоролик-флешмоб, посвященный "передачи памяти" о подвигах героев ВОВ из поколения в поколение. Ценности формируются в детях родителями, именно поэтому георгиевскую ленту передают семьями".
Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).