Видео: Бессмертный полк Молдовы

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Описание работы (представлено автором):

"Проект разработан и реализован как возможность пролистать судьбоносные семейные страницы наших предков — дедов, прадедов, прапрадедов... и является частью одного большого проекта "Пронзительная летопись победы: страницы Судьбы, Семьи и Родины". Обработанный и стилизованный материал реализован изначально в форме баннеров - отдельных страниц о каждом герое, размещённых в социальной сети fb.com СУРМ, а затем и слайдера на странице сайта surm.md.

В основу данной части проекта легли семейные архивы и воспоминания о героях великой Отечественной войны и доблестных работниках тыла Татьяны Петровны Млечко, ректора Славянского университета, доктора хабилитат филологических наук, доктора педагогики, профессора, члена президиума МАПРЯЛ, иностранного члена Российской академии образования (РАО)".

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).