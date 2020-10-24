00:52 26 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск

Видео: Программа "Главное", посвященная 75-летию Великой Победы

© Sputnik / Aleksey Danichev
Конкурс "Перспектива — 2020": интернет-голосование
Получить короткую ссылку
3 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/perspective_golos_2020/20201024/32161021/Video-Programma-Glavnoe-posvyaschennaya-75-letiyu-Velikoy-Pobedy.html

Конкурсная работа в номинации "Лучшее видео". Автор — Нина Димогло

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Описание работы (представлено автором):

"В программе "Главное" с Ниной Димогло, приуроченной к 75-летию Великой Победы, представлены интервью с Председателем КС "Соотечественники" Алексеем Петровичем, депутатом Парламента Николаем Паскару, историком Сергеем Назария".

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

По теме

Положение о V Национальном конкурсе молодых журналистов "Перспектива"
Теги:
Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Осенний парк.
Фото - Ретроспектива недели: о самом важном в Молдове за прошедшие 7 дней
Ты супер!. 4-й сезон, полуфинал. Анастасия Лисовая.
"Ты супер!", полуфинал четвертого сезона: выступление и самооценка Анастасии Лисовой
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться