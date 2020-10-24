Видео: Программа "Главное", посвященная 75-летию Великой Победы

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Описание работы (представлено автором):
"В программе "Главное" с Ниной Димогло, приуроченной к 75-летию Великой Победы, представлены интервью с Председателем КС "Соотечественники" Алексеем Петровичем, депутатом Парламента Николаем Паскару, историком Сергеем Назария".
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