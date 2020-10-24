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Видео: Дети войны

© Sputnik / РИА Новости
Конкурс "Перспектива — 2020": интернет-голосование
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Конкурсная работа в номинации "Лучшее видео". Автор — Татьяна Казаку

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Описание работы (представлено автором):

"Время войны пришлись на сороковые годы. Это время смерти, боли, разлук. Война не щадила ни детей, ни стариков, ни женщин, ни мужчин. Жительница села Ферапонтьевка Анна Артеменко в интервью рассказала о своей матери Марии Шафрановой. Она всю свою жизнь посвятила детям. В тяжёлые военные годы Мария дарила детям частичку тепла и заботы, которых так не хватало маленьким ребятам, которые были в шаге от смерти. Анна Артеменко бережно хранит воспоминания о матери и со слезами на глазах передаёт боль военного времени".

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

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Теги:
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