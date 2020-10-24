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Письмо с фронта - экспонат выставки Приближая Победу.

Подкаст: Пронзительная летопись победы

© Sputnik / Сергей Пятаков
Конкурс "Перспектива — 2020": интернет-голосование
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/perspective_golos_2020/20201024/32161048/Podkast-Pronzitelnaya-letopis-pobedy.html

Конкурсная работа в номинации "Лучший радио подкаст". Автор — Сергей Городинский

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Описание работы (представлено автором):

"Радиоподкаст создан в формате аудиоблога одного ведущего с чередующими рассказами об актуальных и злободневных темах, в данном случае о наших соотечественниках- героях ВОВ, родных и близких нам людях. Плюсом использованного стиля является монолог в форме давно оговоренной встречи и ответов на интересующие заинтересованную аудиторию вопросов. Дополнительная доверительность достигается за счет отсутствия представления. Таким образом, подкаст воспринимается как продолжение знакомства с ведущим.

В основу подкаста легли семейные архивы и воспоминания о героях ВОВ и доблестных работниках тыла — от генерала до рядового, с гордостью и любовью переданные работниками Славянского университета и лицея "Светоч": руководством, представителями профессорско-преподавательского и учебно—вспомогательного состава, студентами и лицеистами, нашими выпускниками, друзьями... Всеми желающими в период невозможности проведения реального шествия по улицам родного Кишинёва познакомиться с участниками on-line трансляции Бессмертного полка Молдовы под девизом: "Это моя история, это моя Великая Победа!".

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

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