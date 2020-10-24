Подкаст: Ольга Банчик – та, кто не боялась смерти

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Описание работы (представлено автором):

"История о человеке, чья жизнь была посвящена постоянной борьбе, за свободу и равноправие, борьбе против жестокости и ксенофобии и борьбе за светлое будущее всего мира. Ольга Банчик — уроженка Молдовы, занималась партизанской деятельностью на территории Франции в период Великой отечественной войны. Её самоотверженность и героизм, проявленные в результате операций, способствовали послаблению фашистского режима на территории Франции и последующему её освобождению. Ольга была арестована и передана гестапо, которые долгое время пытали её, пытаясь получить какую-либо информацию. Несмотря на пытки, Ольга Банчик отказывалась передавать какую-либо информацию и вскоре была приговорена к смертной казни.

Героизм Ольги Банчик был высоко оценен как в нашей стране, так и за ее пределами. Во Франции ее имя носили улицы и учебные заведения. Художники и скульпторы создавали произведения искусства.

А память о ней останется в нас, тех, чьи улыбки пыталась сохранить Ольга и тысячи тысяч таких же, как она — героев нашей страны, родины, и всего мира".

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).