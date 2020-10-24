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Уроженка Молдовы, Ольга Банчик, занималась партизанской деятельностью на территории Франции в период Великой отечественной войны.

Подкаст: Ольга Банчик – та, кто не боялась смерти

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Конкурсная работа в номинации "Лучший радио подкаст". Автор — Михаил Калчу

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Описание работы (представлено автором):

"История о человеке, чья жизнь была посвящена постоянной борьбе, за свободу и равноправие, борьбе против жестокости и ксенофобии и борьбе за светлое будущее всего мира. Ольга Банчик — уроженка Молдовы, занималась партизанской деятельностью на территории Франции в период Великой отечественной войны. Её самоотверженность и героизм, проявленные в результате операций, способствовали послаблению фашистского режима на территории Франции и последующему её освобождению. Ольга была арестована и передана гестапо, которые долгое время пытали её, пытаясь получить какую-либо информацию. Несмотря на пытки, Ольга Банчик отказывалась передавать какую-либо информацию и вскоре была приговорена к смертной казни.

Героизм Ольги Банчик был высоко оценен как в нашей стране, так и за ее пределами. Во Франции ее имя носили улицы и учебные заведения. Художники и скульпторы создавали произведения искусства.

А память о ней останется в нас, тех, чьи улыбки пыталась сохранить Ольга и тысячи тысяч таких же, как она — героев нашей страны, родины, и всего мира".

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

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