Определились победители Национального конкурса молодых журналистов "Перспектива"

Конкурс стартовал 1 мая 2020 года и был посвящен теме "75 лет Великой Победы! Мы — помним! Мы — гордимся!".

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Подведены итоги пятого Национального конкурса молодых журналистов "Перспектива", организатором которого выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

В своих работах участникам важно было отразить реальные жизненные истории ветеранов ВОВ, проживающих в республике или родом из Молдовы, представить информацию о памятных датах, местах боевой славы, мемориальных комплексах, а также продемонстрировать личное восприятие современниками исторической важности событий того времени.

Конкурс проводился в пяти номинациях: "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото", "Лучшее видео" и "Лучший радиоподкаст". Победители определялись в два тура. Первоначально работы оценивало жюри конкурса, а затем свою оценку конкурсным работам дали пользователи интернета путем голосования на сайте Sputnik Молдова.

В этом году из общего количества присланных на конкурс работ было отобрано 29 заявок от студентов и учащихся лицеев и вузов страны, а также уже практикующих журналистов и общественных активистов из крупных муниципиев и городов республики — Кишинева, Бельц, Комрата, Тирасполя, Кагула, Кантемира, Рышкан, Бендер, Басарабяски и небольших сел — Помпа, Ближний Хутор, Авдарма и Терновка.

Согласно Положению Конкурса, обладателям трех первых мест во всех пяти номинациях будут вручены памятные дипломы и ценные призы.

Так, по решению жюри конкурса и результатам онлайн-голосования в номинации "Лучшая обзорная или аналитическая статья" первое место заняла Екатерина Дубасова, второе — Ирина Васильева, третье — Валентина Гуменная.

В номинации "Лучшее интервью" первое место присудили Дарине Кулаковой, второе — Максиму Мифтахову.

В номинации "Лучшее фото" первым стал Алексей Петрович, второй — Галина Мокричук, третьим — Виктор Ляхевич.

В номинации "Лучшее видео" первое место заняла Олеся Казаку, второе — Ольга Трандафилова, третье место разделили Нина Димогло, Сергей Тетелюк и Евгения Ротарь.

В номинации "Лучший радиоподкаст" первое место присудили Сергею Городинскому, второе — Михаилу Калчу.

По решению жюри специальная номинация за предоставленный к участию в конкурсе тематический лонгрид присуждена Александру Толоченко.

Призы конкурса в 2020 году составят 1800, 1300 и 1000 леев за первое, второе и третье место соответственно в каждой номинации. С учетом эпидемиологической ситуации жюри конкурса приняло решение в этом году не проводить официальную церемонию награждения финалистов, а вручить памятные дипломы и подарки каждому победителю в отдельности.

Конкурс активно поддерживается представительством Россотрудничества в Молдове, которое, со своей стороны, также приняло решение отметить некоторых участников в специальных номинациях различными призами.

Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" учрежден информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году. Он проводится при поддержке Национальной комиссии Молдовы по делам ЮНЕСКО и представительства Россотрудничества в Республике Молдова. Цель конкурса — привлечь общественное внимание к задачам современной журналистики и поддержать молодых авторов в их стремлении к профессиональному мастерству.

В состав жюри конкурса входят: руководитель Sputnik Молдова, председатель жюри конкурса Марина Перекрестова; доцент кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис Парфентьев; ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко; продюсер "НТВ-Молдова" Елена Левицкая-Пахомова; директор Национального представительства МТРК "МИР" в Молдове Станислав Выжга; директор телеканала "РТР-Молдова" Евгений Сергеев; главный редактор газеты "Комсомольская правда в Молдове" Сергей Чуриков; заместитель генерального директора радиостанции "Poli Disc — Новое Радио" Андрей Коваленко; генеральный директор группы компаний "DIXI Media" Дан Лозован; фотожурналист Игорь Взоров.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующие позиции среди интернет-СМИ страны*.

Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

* По данным международного агентства онлайн-исследований Gemius.

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