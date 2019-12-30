Sputnik наградит победителей конкурса молодых журналистов "Перспектива"

Победители и призеры получат памятные дипломы и ценные подарки - в числе лауреатов более десятка конкурсантов.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Награждение победителей четвертого Национального конкурса молодых журналистов "Перспектива" состоится в редакции Sputnik Молдова в понедельник, 30 октября.

Согласно сложившейся традиции, конкурс проводился в пяти номинациях — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото", "Лучшее видео" и "Лучший радио подкаст". Победители определялись в два тура. В ходе первого тура работы оценивало жюри конкурса, а во втором свою оценку конкурсным работам дали пользователи интернета путем голосования на сайте Sputnik Молдова.

V Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" стартовал в Молдове 1 февраля 2019 года. Для участия в Конкурсе было подано 16 работ молодых журналистов изКишинева, Тирасполя, Дубоссар, Басарабяска, Комрата, Кантемира, Орхея и Кагула.

В своих работах участникам важно было отразить главную тему конкурса — "Жизненный выбор: реальные истории", показать жизненные ситуации или рассказать о случаях, историях, где людям приходилось делать выбор, впоследствии изменивший их жизнь. Призовой фонд конкурса составляет 1800, 1300 и 1000 леев за первое, второе и третье место соответственно в каждой из номинаций.

В состав жюри конкурса вошли ведущие эксперты страны в сфере журналистики и медиа: руководитель Sputnik Молдова, председатель жюри конкурса Марина Перекрестова; доцент Кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис Парфентьев; ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко; координатор телевизионных проектов «Телерадио-Молдова» Людмила Барбу; директор телеканала «РТР-Молдова» Евгений Сергеев; главный редактор газеты «Комсомольская правда» в Молдове Сергей Чуриков; заместитель генерального директора радиостанции «Poli Disc — Новое Радио» Андрей Коваленко; генеральный директор группы компаний «DIXI Media» Дан Лозован; фотожурналист Игорь Взоров.

Конкурс активно поддерживается Посольством России в Молдове и Представительством Россотрудничества в Молдове, которые, со своей стороны также вручают участникам и победителям Конкурса специальные призы и дипломы.

В общей сложности за весь период проведения на конкурс было подано свыше 170 заявок из центрального, северного и южного регионов республики, из Гагаузии и Приднестровья (из Кишинёва, Комрата, Сорок, Тирасполя, Бендер, Кагула, села Пашкань и др.). Среди участников Конкурса - как уже работающие журналисты, так и студенты и учащиеся лицеев и ВУЗов страны.

Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" учрежден международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году. Цель конкурса — привлечь общественное внимание к задачам современной журналистики и поддержать молодых авторов республики в их стремлении к профессиональному мастерству. Проект реализуется при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ.

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