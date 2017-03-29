"Деревья года" в Европе - гармоничные творения природы

Чемпионат по бодибилдингу и бикини-фитнессу состоялся в России. Смотрите в фотоподборке Sputnik лучшие моменты этого события.
Если календарная весна наступила 1 марта, то природная едва вступает в свои права, однако вы почувствуете "дыхание весны" в фотоподборке Sputnik.
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Премьер-министр Великобритании подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit, которое передадут главе Евросовета Дональду Туску в 14:30 по молдавскому времени
В парламент РФ будет внесена кандидатура постпреда России при ООН.
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