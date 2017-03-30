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Самые яркие кадры с церемонии вручения премии "НИКА"

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  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Президент Российской академии кинематографических искусств "Ника", режиссер Андрей Кончаловский на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии "НИКА" в театре имени Моссовета в Москве

Смотрите в фотоленте самые яркие кадры с церемонии вручения кинематографической премии

XXX церемония вручения Национальной кинематографической премии "НИКА" прошла вчера в театре имени Моссовета в Москве. Sputnik Латвия опубликовал самые впечатляющие моменты церемонии награждения победителей.

"Лучшим игровым фильмом" 2016 года была признана драма "Рай" Андрея Кончаловского.

Лучшими актерами 2016 года стали Юлия Высоцкая за роль в фильме Андрея Кончаловского "Рай" и Тимофей Трибунцев за главную роль в фильме Николая Досталя "Монах и бес".

Премия "НИКА" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Ее основатель и художественный руководитель — режиссер Юлий Гусман.

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Теги:
кинопремия "Ника", Россия




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