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Кишинев не сможет спать три дня: байкеры открыли "Мотосезон-2017"

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  • Участники открытия мотосезона собрались сперва на центральной площади Кишинева
  • Было здесь интересно и самым маленьким зрителям.
  • А вот и гости.
  • Наши байкеры - патриоты.
  • Гости с интересом рассматривают мотоциклы.
  • Дети фотографируются на мотоциклах.
  • Классика жанра.
  • Милитаристская реплика.
  • Пыль столбом.
  • Кавалькада байкеров.
  • Случайные зрители.
  • Байкеры движутся по дороге двумя колоннами.
  • Прохожие машут участникам шествия.
  • Проспект Дечебал.
  • Круг у Кентфорда.
  • Участники байкерской кавалькады.
  • Участник открытия байк-сезона с сыном.
  • Байкеры на кругу улиц Алеко Руссо, Богдан Воевод и Московского проспекта.
  • Прохожие фотографируют байкеров.
  • Такой праздник по душе всем.
  • Металлическая коза - все будет рок-н-ролл!
  • И на Чеканах с интересом наблюдают за кавалькадой байкеров.
  • Веренице мотоциклов не видно края.
  • Привет из древней Скандинавии.
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Участники открытия мотосезона собрались сперва на центральной площади Кишинева

Мотоклубы Молдовы приняли участие в праздничном открытии Мотосезона-2017 в Кишиневе

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Теги:
мотоциклы, мотосезон, байкеры, Молдова, Кишинев




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Кишинев не сможет спать три дня: байкеры открыли "Мотосезон-2017"
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