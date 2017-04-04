Кишинев не сможет спать три дня: байкеры открыли "Мотосезон-2017"

В Санкт-Петербурге начался трехдневный траур в память о погибших в результате взрывов в метро.
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Мужчина, подозреваемый в совершении терактов в Санкт-Петербурге, является уроженцем Кыргызстана, корреспонденты Sputnik отправились на его родину, чтобы узнать - при каких обстоятельствах тот получил гражданство России.
Следственный комитет РФ во вторник опубликовал имена погибших в результате взрыва в петербургском метро.
Европейский центральный банк пошел на крайние меры: чтобы снизить порог подделки валюты принято решение повысить уровень безопасности бумажных денег.
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