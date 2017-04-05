19:22 05 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Учителя провели протест в Кишиневе

Получить короткую ссылку
0 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Педагоги собрались у здания Академии наук Молдовы
  • Протесты организовала Федерация профсоюзов работников образования и науки
  • На плакате написано: Знания - это храм мудрости. Не разрушайте его!
  • Педагоги идут по проспекту Штефан чел Маре
  • Как видите, недовольных осень много
  • Входят на центральную площадь, на которой стоит здание правительства
  • В руках у многих протестующих - плакаты
  • Школьные колокольчики - теперь орудие недовольных, а не призыв к знаниям: времена такие...
  • Тем более, что министр просвещения Корина Фусу даже не подошла к протестующим
  • Превратите образование в реальный, а не декларативный приоритет - призыв на плакате
  • Они все еще ждут, жалеют учеников, которым нужны знания, и не перестают выходить на работу
  • Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Олег Будза
  • Среди протестующих были учителя школ, преподаватели вузов, воспитатели детских садов
  • Звучали лозунги: Образование — национальный приоритет!, а также — Объединимся, чтобы стать сильнее!
  • Если и в этот раз мы не будем услышаны, то оставляем за собой право протестовать на рабочих местах - заявление протестующих
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Педагоги собрались у здания Академии наук Молдовы

Педагоги со всей Молдовы собрались в среду на протест в Кишиневе, выдвинув властям ряд требований

Федерация профсоюзов работников образования и науки приняла решение провести протест в Кишиневе в среду, 5 апреля.

Преподаватели проводят инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена
© Sputnik/ Александр Кряжев
Система образования в Молдове: а "жертвы" кто - дети или учителя

Какая на самом деле должна быть зарплата у молдавских преподавателей >>>

Среди других требований профсоюзов — повышение на 50 процентов должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников, снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также — повышение стипендий на 20% и т.д.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Педагоги требовали в Кишиневе повышения зарплат
Учителя дошли до точки кипения - нам нужно на что-то жить
У правительства Молдовы нет денег, чтобы увеличить зарплаты учителям
Протесты в Кишиневе: преподаватели требуют повышения зарплат
Тысячи педагогов вышли на протест в Кишиневе
Теги:
педагоги, профсоюзы, учителя, протесты, Молдова, Кишинев





Правила пользованияКомментарии

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik



Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Протест учителей
Учителя провели протест в Кишиневе
Педагоги требовали в Кишиневе повышения зарплат
Педагоги требовали в Кишиневе повышения зарплат
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Теракт в метро Санкт-Петербурга: как это было

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.