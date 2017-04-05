Учителя провели протест в Кишиневе

Федерация профсоюзов работников образования и науки приняла решение провести протест в Кишиневе в среду, 5 апреля.

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Среди других требований профсоюзов — повышение на 50 процентов должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников, снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также — повышение стипендий на 20% и т.д.

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