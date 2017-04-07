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Как происходил еврейский погром в Кишиневе в 1903 году

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  • Прошлогодняя выставка, посвященная еврейскому погрому 1903 года
  • Вместе с фотографиями тех дней приведены и показания свидетелей и жертв погрома.
  • Еще долго выбитые стекла украшали Кишинев после событий 7 и 8 апреля 1903 года
  • Фотография улицы Николаевской (ныне Колумна), одного из мест, где происходил погром
  • Полный список погибших от рук погромщиков.
  • Начиналось все здесь, на Чуфлинской площади. Первые камни в дома евреев полетели от собравшейся тут толпы фанатиков.
  • Погромщики стремительно перемещались по нижнему старому городу. Улица Армянская.
  • Печально знаменитая благодаря очерку Владимира Короленко улица Азиатская, ныне - Романэ.
  • Громили и на Николаевской, ныне - Колумна.
  • Разрушению подверглись и дома евреев вдоль реки Бык.
  • На перекрестке нынешних Александри и 31 Августа 1989 года стояло здание пожарной команды. Многие евреи прибежали сюда и избежали таким образом смерти.
  • Монумент жертвам еврейского погрома.
  • Во время погрома были убиты 49 человек.
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Прошлогодняя выставка, посвященная еврейскому погрому 1903 года

Во время трагических событий 114-летней давности было убито около 49 человек, искалечено 586 граждан различных национальностей, повреждено около трети всех каменных домостроений города

114 лет назад произошло беспрецедентное событие — погром евреев. Трагедия длилась два дня, пока не была подавлена войсками.

Органный зал
© Sputnik/ Анатолий Лыков
Кем был на самом деле автор здания Органного зала в Кишиневе

За это время та часть города, где проживали евреи, подверглась нападками толпы, разрушению, а жителей этих домов никто не думал жалеть. Спасались они чудом. Но выжили, увы, не все. Благодаря добропорядочным горожанам и добровольной пожарной команде во главе с Михаилом Чекеруль-Кушем, жертв погрома было не так много, как могло бы быть.

Памятник евреям, погибшим в годы ВОВ, установлен в Бендерах >>>

События и последствия погрома в Кишиневе описал Владимир Короленко в своем произведении "Дом № 13-ый".

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Теги:
погром, евреи, Еврейский погром, Кишинев





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