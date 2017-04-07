Как происходил еврейский погром в Кишиневе в 1903 году

114 лет назад произошло беспрецедентное событие — погром евреев. Трагедия длилась два дня, пока не была подавлена войсками.
За это время та часть города, где проживали евреи, подверглась нападками толпы, разрушению, а жителей этих домов никто не думал жалеть. Спасались они чудом. Но выжили, увы, не все. Благодаря добропорядочным горожанам и добровольной пожарной команде во главе с Михаилом Чекеруль-Кушем, жертв погрома было не так много, как могло бы быть.
Памятник евреям, погибшим в годы ВОВ, установлен в Бендерах >>>
События и последствия погрома в Кишиневе описал Владимир Короленко в своем произведении "Дом № 13-ый".Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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