Международный марафон в Пхеньяне: как это было

Международный марафон состоялся в Пхеньяне. Забеги на полную дистанцию как у мужчин, так и у женщин выиграли представители КНДР. В нынешних соревнованиях приняли участие более 10 профессиональных марафонцев из Кении, Эфиопии, Украины и Марокко, а также свыше 1000 бегунов из 40 с лишним стран и районов, включая Италию, Новую Зеландию, Сингапур, Коста-Рику.

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