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Ночные Снайперы и Диана Арбенина в Кишиневе: триумф рок-н-ролла

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  • Ночные Снайперы попали точно в цель
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  • Первый флешмоб поклонники организовали в самом начале концерта
  • Басист Сергей Макаров
  • С тобой проводит ночи 31 весна...
  • А я люблю наотмашь - вот что происходит
  • И быстрей в самолеты, высоты не бояться
  • Оставить на память моменты счастья
  • Гитара - неотъемлемая часть рок-концерта
  • А в ее ботинках до сих пор кубинский песок
  • Настоящее море огней
  • Киты не могут друг без друга... помолчим
  • Зрителей тоже одаривали апплодисментами
  • Цветы дарили не раз
  • Автографы - поклонникам, шоколад - себе
  • Все равно звучи
  • Гитары Диана Арбенина периодически меняла
  • Желающих записать кусочек праздника было много
  • Все песни в этот вечер только для зрителей
  • Нельзя уйти, не раскачав зал
  • Денис Жданов и Диана Арбенина
  • Под Морячка провели еще один флешмоб
  • Кишинев покорен
  • Триумф рок-н-ролла в Кишиневе
  • Группа выходит на поклон
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
"Ночные Снайперы" попали точно в цель.

Иначе как музыкальным цунами и триумфом рок-н-ролла произошедшее в Национальном дворце имени Николая Сулака не назовешь

Лидер группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина как вихрь ворвалась на сцену переполненного зала. И зрители сразу ответили тем же – в момент все присутствующие подняли вверх заготовленные листовки с логотипом группы и "салютовали" гостей, которые только наращивали темп.

С самого начала кишиневского концерта можно было заметить умелое переплетение уже полюбившихся композиций с пластинки "Выживут только влюбленные" с хитами группы – "31 весну" сменяла "Наотмашь", которую дополняла "Не дари", подогревали публику "Рубеж", "Пароходы", "Юго-2" и "Гугл". А еще были лирические "Сенбернары" и "Помолчим", последнюю традиционно сопровождало море фонариков.

Артистка не уставала благодарить публику за теплый прием, но на сцене было не тепло, а по-кубински жарко и катастрофически откровенно. На "Столице" к сцене полетели самолеты.

В этот вечер Диана рассказывала публике свою "Историю" о том, что "Выживут только влюбленные". А на бис кроме привычного "Морячка" и "Роз" спела "Пусть нам повезет", как обращение к судьбе.

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Теги:
рок, концерт, Ночные Снайперы, Денис Жданов, Сергей Макаров, Диана Арбенина, Молдова, Кишинев





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