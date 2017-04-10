Ночные Снайперы и Диана Арбенина в Кишиневе: триумф рок-н-ролла

Лидер группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина как вихрь ворвалась на сцену переполненного зала. И зрители сразу ответили тем же – в момент все присутствующие подняли вверх заготовленные листовки с логотипом группы и "салютовали" гостей, которые только наращивали темп.

С самого начала кишиневского концерта можно было заметить умелое переплетение уже полюбившихся композиций с пластинки "Выживут только влюбленные" с хитами группы – "31 весну" сменяла "Наотмашь", которую дополняла "Не дари", подогревали публику "Рубеж", "Пароходы", "Юго-2" и "Гугл". А еще были лирические "Сенбернары" и "Помолчим", последнюю традиционно сопровождало море фонариков.

Артистка не уставала благодарить публику за теплый прием, но на сцене было не тепло, а по-кубински жарко и катастрофически откровенно. На "Столице" к сцене полетели самолеты.

В этот вечер Диана рассказывала публике свою "Историю" о том, что "Выживут только влюбленные". А на бис кроме привычного "Морячка" и "Роз" спела "Пусть нам повезет", как обращение к судьбе.

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