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Космос и космонавты - лучшие фотомгновения

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Тема:
Наш космос (17)
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  • Первый в мире космонавт Юрий Гагарин с женой Валентиной на отдыхе.
  • Юрий Гагарин, первый космонавт СССР и его дублер Герман Титов в автобусе едут на стартовую площадку космодрома Байконур 12 апреля 1961 года.
  • Валентина Терешкова была дважды замужем. Первым ее мужем был летчик-космонавт СССР Андриян Николаев. От этого брака родилась дочь Елена. Вторым мужем Терешковой был генерал-майор медицинской службы, директор Центрального института травматологии и ортопедии Юлий Шапошников.
  • В марте 1962 года Валентина Терешкова была зачислена в космонавты-слушатели, а в конце того же года - в отряд космонавтов. На фото: Валентина Терешкова на тренировке.
  • Генеральный конструктор Сергей Королев (справа) и первый в мире космонавт Юрий Гагарин (слева) за беседой.
  • Юрий Гагарин с пионерами.
  • В декабре 2011 года Терешкова была избрана депутатом Госдумы от партии Единая Россия. В Госдуме VI созыва она была зампредседателя комитета по международным делам. На фото: Никита Хрущев и космонавты Юрий Гагарин, Павел Попович и Валентина Терешкова на торжественной встрече летчиков-космонавтов.
  • Космонавт Юрий Гагарин в гостях у пионеров.
  • В 1992-2004 годах Терешкова возглавляла президиум Российской ассоциации международного сотрудничества, была членом коллегии МИД РФ. На фото: летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Юрий Гагарин и Валентина Терешкова.
  • Летчики-космонавты СССР Валентина Владимировна Терешкова и Андриян Григорьевич Николаев, а также мать Терешковой Елена Федоровна на отдыхе на Черноморском побережье Кавказа.
  • К полету на космическом корабле Восток-6 Терешкова готовилась с января по май 1963 года. На фото: Юрий Гагарин и Валентина Терешкова на занятиях в радиоклассе.
  • В 2008 году Терешкову избрали депутатом Государственной думы Ярославской области пятого созыва, она была заместителем председателя Ярославской облдумы. На фото: встреча Валентины Владимировны Терешковой в Ярославле.
  • Терешкова награждена множеством орденов и медалей, она является Героем Советского Союза и лауреатом Государственной премии России. На фото: Владимир Путин вручает Валентине Терешковой премию правительства России имени Ю.А.Гагарина.
  • Грузовой транспортный корабль Прогресс-М-58 с ракетой-носителем Союз-У стартовал с аэродрома Байконур. Корабль доставит на МКС запасы топлива, продовольствия и научное оборудование.
  • Суперлуние на космодроме Байконур.
  • Выход в открытый космос российских космонавтов.
  • Северное сияние из космоса
  • Фотография вида с МКС на Землю, сделанная российским космонавтом Сергеем Волковым
  • Фотография Земли, сделанная с Международной космической станции с помощью длинной выдержки
  • Снимок Земли из космоса, сделанный астронавтом Скоттом Келли с борта МКС.
  • Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов на киносъемке.
  • Пища космонавтов.
  • Командир пилотируемого космического корабля Союз-4 Владимир Шаталов во время приема пищи на борту. Снимок сделан на орбите в 1969 году.
  • Космонавты Роскосмоса Сергей Волков и Юрий Маленченко совершили выход в открытый космос 3 февраля 2016 года.
  • Член основного экипажа МКС-47/48 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин перед пуском ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз ТМА-20М с космодрома Байконур.
© Sputnik/ Юрий Абрамочкин
Первый в мире космонавт Юрий Гагарин с женой Валентиной на отдыхе.

Смотрите в фотоленте Sputnik яркие моменты из истории советской и российской космонавтики

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Тема:
Наш космос (17)

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Теги:
космонавты, космос, Сергей Королев, Алексей Леонов, Валентина Терешкова, Юрий Гагарин, СССР, Россия





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