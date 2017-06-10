Самые яркие фото недели в фотоленте Sputnik

Массовые бракосочетания в Китае, открытие 28-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, финалистки конкурса красоты "Мисс СНГ", музыкальный фестиваль "Rock am Ring" в Нюрбурге — все самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе – в фотоленте Sputnik.

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