Суперкары и раритеты на выставке City Concours в Лондоне

В историческом центре Лондона открылась новая автомобильная выставка City Concours. На ней представлено более сотни спортивных автомобилей и мотоциклов прошлого и настоящего в 10 тематических разделах. Экспонаты можно не только посмотреть, но и купить: продавцами выступают именитые реставрационные мастерские JD Classics, Nicholas Mee, Romans International и Fiskens.
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