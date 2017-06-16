Запоминающиеся роли актера Алексея Баталова

Народную любовь Алексею Баталову принесли такие фильмы, как "Дело Румянцева" (1955 год), "Летят журавли" (1957), "Дорогой мой человек" (1958), "Дама с собачкой" (1960), "Девять дней одного года" (1961), "Три толстяка" (1966), "Москва слезам не верит" (1980).

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