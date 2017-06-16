"Нефертари и Долина Цариц из Египетского музея в Турине" в Эрмитаже

Выставка из Египетского музея в Турине, крупнейшего за пределами Египта собрания древнеегипетских памятников, посвящена одной из интереснейших частей его коллекции – предметам Нового царства (XVI–XI века до н. э.).

Центром экспозиции стали памятники из гробницы царицы Нефертари (середина XIII века до н. э.). Обнаруженная в 1904 году в Долине цариц, она считается одним из лучших образцов гробниц этой эпохи благодаря высочайшему качеству хорошо сохранившихся росписей.

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