Полу Маккартни - 75 лет: кадры из биографии легендарного музыканта

Один из основателей группы The Beatles Джеймс Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в пригороде Ливерпуля.

Свою первую песню он написал в 14 лет.

© RIA Novosti. Маккартни намерен вернуть себе авторские права на 32 собственные песни

В 1957 году Маккартни познакомился с Джоном Ленноном и стал играть в его группе Quarrymen. В 1958 году Пол привел в группу своего приятеля Джорджа Харрисона. Ринго Стар официально присоединился к группе лишь в 1962 году. В 1960 году группа получила название The Beatles.

Песня Маккартни Love Me Do стала первым записанным синглом группы и положила начало мировой славе The Beatles.

Пол Маккартни был неоднократно включен в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории: его 60 дисков имеют "золотой" статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов, а песня Yesterday удерживает первое место по числу записанных на нее кавер-версий (более 3700).

