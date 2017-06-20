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Кинологический биатлон-2017: сотрудники Пограничной полиции - лучшие

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  • Участники состязаний готовы к новым рубежам
  • Служебные собаки выражают полную готовность
  • Намордники - обязательный атрибут
  • Бег по пересеченной местности
  • Собака рвется вперед
  • Время отжиманий - все в объективе телекамер
  • Собака хватает преступника
  • За черту не переходить!
  • Ждет команды!
  • Продолжаем путь
  • Дальше - вплавь
  • И вброд
  • В жару собаки довольны этой ускоренной ванной
  • Бег продолжается
  • Оружие ждет готовых к стрельбе
  • Участник производит выстрелы
  • Теперь очередь собак показывать удаль
  • Прыжки через покрышку
  • Дальше - самое интересное
  • Вот такое собачье такси!
  • И снова задержание преступника
  • Награды ждут
  • Гордость переполняет четвероногих
  • И их двуногих друзей - тоже
  • Фото на память
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Участники состязаний готовы к новым рубежам

Двадцать одна команда кинологов состязалась за звание лучшей в Кинологическом биатлоне-2017

Лучшими были признаны инспектор-кинолог Пограничной полиции Серджиу Раду и его подопечная — собака по кличке Тина. Второе место досталось сотруднику Погранполиции Александру Избашу и собаке Аде, третье — сотруднику Погранполиции Адриану Пыслару и псу Адольфу.

Директор Пограничной полиции Фредолин Лекарь
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Состязания проходили в селе Загаранча Унгенского района. Это уже третий Кинологический биатлон Молдовы, где демонстрируют свое умение кинологи и их питомцы, представляющие различные силовые структуры нашей страны — Пограничную полицию, Генеральный инспекторат полиции и Национальный инспекторат патрулирования.

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Участники должны были пробежать 9 километров, пройти болотистую местность, задержать преступника, перейти водоем сплавь, перенести тяжести, произвести выстрелы из пистолета и т.д.

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Теги:
Кинологический биатлон, Пограничная полиция, Молдова
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Кинологический биатлон-2017: сотрудники Пограничной полиции - лучшие
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