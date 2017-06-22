Помним, скорбим - первые дни Великой Отечественной войны

Минобороны в годовщину начала Великой Отечественной войны опубликовало на своем сайте более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, говорится в сообщении ведомства. Документы из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны включают ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генштаба Советской Армии.

"В ответах советских командиров содержится исчерпывающая информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по "Плану обороны государственной границы 1941 года" и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны", — отметили в ведомстве.

Также среди рассекреченных документов есть воспоминания о первых сражениях с немецкими войсками, сообщает РИА Новости.

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