Финалисты конкурса Dog Photographer of the year 2017: лучшие фото собак

Величайшая трагедия в фотоленте Sputnik.
Никакого силикона, накладных ногтей и искусственных ресниц - посмотрите, какими естественными и милыми были девушки в СССР: фотоподборка Sputnik вам в помощь!
Двадцать одна команда кинологов состязалась за звание лучшей в Кинологическом биатлоне-2017.
Сегодня замечательная голливудская актриса Николь Кидман отмечает юбилей.
В список животных, разрешенных к отстрелу внесены еще семь видов.
Боремся с предполагаемой ложью посредством лжи – так можно охарактеризовать действия сотрудников проекта Stop fals, реализуемого Ассоциацией независимой прессы, Центром независимой журналистики и Ассоциацией независимых тележурналистов Молдовы.
Акция "Свеча памяти", посвященная дню начала ВОВ, состоялась в Молдове, у ДОТа близ села Кошница.
Сейм Латвии ратифицировал договор о железнодорожной магистрали Rail Baltica через страны Балтии в Германию и Польшу, пройдя через Белосток, Варшаву, Лодзь и Познань.
ВВС Литвы зафиксировали два нарушения государственной границы белорусским самолетом Ан-2. МИД Литвы намерен вручить представителю посольства Беларуси в Литве ноту протеста.
В Эстонии ежедневно в нетрезвом состоянии садятся за руль около 2-3 тысяч человек, превращая алкоголь в "норму" жизни.
Имиджевый фильм "Кормилец" о белорусских тракторах получил Гран-при на US International Film & Video Festival.
За последние пять лет гражданство Грузии получили более 32 тысяч иностранцев. Большинству гражданство было предоставлено в порядке исключения в обход условий по знанию грузинского языка, истории и законодательства страны.
Архитектор-дизайнер, инициатор проекта МОRE.APSNY Елизавета Шаповалова хочет создать современный национальный облик Абхазии и брендовую коллекцию сувенирной продукции.
На военных учениях в Азербайджане проведен основной этап с боевыми стрельбами. Артиллерия, средства ПВО, авиация и другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.
Ереванские школьники, победившие в международном конкурсе "Я рисую Петербург", встретились с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.
В северных областях Казахстана будут отремонтированы автотрассы по трем направлениям к границам Российской Федерации – дороги в Курган, Тюмень и Омск.
Музыкальный альбом "Судьбе назло" с песнями главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева официально поступил в продажу на российском сайте "Мелодия".
Экономическая взаимозависимость в торговле, инвестициях и транспорте может стать одним из основных факторов стабильности и развития отношений Таджикистана и Узбекистана, считает профессор японского университета Мирзосаид Султонов.
Шавкат Мирзиёев накануне утвердил Рамочное соглашение между Узбекистаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о восстановлении экологии районов, пострадавших от добычи урана в годы СССР.
Делегации Абхазии и Южной Осетии выступили с совместным заявлением о желании принимать участие в обсуждении проблемы беженцев в стенах ООН.
Сейм Латвии ратифицировал договор о железнодорожной магистрали Rail Baltica через страны Балтии в Германию и Польшу, пройдя через Белосток, Варшаву, Лодзь и Познань.
ВВС Литвы зафиксировали два нарушения государственной границы белорусским самолетом Ан-2. МИД Литвы намерен вручить представителю посольства Беларуси в Литве ноту протеста.
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