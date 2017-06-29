Шорт-лист фотоконкурса имени Стенина в номинации "Главные новости"

Представляем номинацию "Главные новости" в шорт-листе международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Отдать свой голос за понравившиеся снимки можно на сайте конкурса stenincontest.ru. Имена победителей и призеров смотра работ молодых фотожурналистов будут объявлены 7 августа в Москве.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>