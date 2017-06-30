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iPhone празднует десятый день рождения

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  • Когда в 2007 году Джобс вышел на сцену с самым первым iPhone в руках, скептики крутили пальцем у виска. В те годы взаимодействие с сенсорными экранами телефонов фактически имитировало работу с мышью для настольных компьютеров. Никаких новаций в этой сфере не внедрялось. И никто на тот момент не мог представить, что можно лишить сенсорное управление такой привычной штуки, как электронное перо. На фото - директор T-Mobile Рене Оберманн (слева) и директор Apple, создатель iPhone, Стив Джобс позируют с iPhone на пресс-конференции в Берлине 19 сентября 2007 года.
  • iPhone десять лет назад совершил настоящую революцию: больше не нужны были ни QWERTY-клавиатуры, ни стилусы, ни трекболы — только пальцы, любые. На фото - исполнительный директор Apple Стив Джобс представляет новый мобильный телефон - долгожданное устройство, получившее название iPhone. Как он заявил тогда, его также можно использовать в качестве цифрового музыкального плеера и камеры. Конференция Macworld 9 января 2007 года в Сан-Франциско, штат Калифорния
  • Первый iPhone удивил не только этим. Для тех времен он был ультратонким - толщиной менее 1,3 см, с интернет-возможностями и MP3-плеером, а также с двумя мегапиксельными цифровыми камерами
  • Много лет на рынке мобильных устройств и карманных ПК господствовала концепция, повторяющая компьютерные операционные системы с их меню и крошечными кнопками X для закрытия окон. Для тех времен iPhone предложил невиданное – пользовательский интерфейс с яркими значками и простой системой управления. И если сейчас удобный экран с сенсорным управлением всеми воспринимается как стандарт смартфонов, десять лет назад это был революционный прорыв
  • Десять лет назад основатель Apple пообещал завоевать 1% глобального рынка мобильных устройств. За прошедшие годы компании удалось заполучить целых 13%. iPhone произвел революцию в мире гаджетов и повлиял на процесс глобализации. На фото - люди у магазина Apple 28 июня 2007 года в Санта-Монике, штат Калифорния, в ожидании начала продаж iPhone
  • iPhone удалось изменить всю мобильную индустрию, несмотря на то, что первоначально в нем не было 3G, GPS, MMS и ряда других функций. Устройство в короткие сроки завоевало огромную популярность. На фото - первый покупатель iPhone в Калифорнии 27-летний Джон Мариано, окруженный зрителями и журналистами, покидает Apple Store со своим устройством 29 июня 2007 года
  • Первый iPhone органично объединил медиапроигрыватель iPod, веб-браузер Safari, любимые в деловой среде электронную почту, контакты и календарь, плюс возможности мобильного телефона. Фактически, iPhone стал основой для развития всех остальных смартфонов, какими мы их знаем сегодня. На фото - очередь перед магазином Apple Store в Лос-Анжелесе, Калифорния, 29 июня 2007 года
  • Несмотря на скепсис аналитиков, рынок сразу отреагировал на презентацию iPhone в 2007 году. Акции Apple выросли на 8%, а котировки компаний традиционных производителей сотовых телефонов упали. На фото - покупатель проходит мимо объявления, анонсирующего появление iPhone в магазине Apple в Нью-Йорке 26 июня 2007 года
  • За десять лет Apple презентовала одиннадцать поколений iPhone – iPhone 2G, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus – и одиннадцать редакций мобильной операционной системы iOS (первые три назывались iPhone OS). На фото - очередь перед дверями Apple Store 29 июня 2007 года в торговом центре Grove в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. По всей стране стояли огромные очереди перед магазинами Apple, люди были готовы выложить не менее 500 долларов за сотовый телефон
  • Один миллион iPhone за 74 дня. Нам потребовалось почти два года, чтобы достичь такого показателя с iPod, - сказал в 2007 году глава Apple Стив Джобс, подводя первые итоги продаж нового революционного мобильного устройства
© AFP/ JOHN MACDOUGALL
Когда в 2007 году Джобс вышел на сцену с самым первым iPhone в руках, скептики крутили пальцем у виска. В те годы взаимодействие с сенсорными экранами телефонов фактически имитировало работу с мышью для настольных компьютеров. Никаких новаций в этой сфере не внедрялось. И никто на тот момент не мог представить, что можно лишить сенсорное управление такой привычной штуки, как электронное перо. На фото - директор T-Mobile Рене Оберманн (слева) и директор Apple, создатель iPhone, Стив Джобс позируют с iPhone на пресс-конференции в Берлине 19 сентября 2007 года.

История одного из самых популярных устройств во всем мире началась десять лет назад. Смотрите в фотоленте, как поступил в продажу первый iPhone — революционное устройство, положившее начало главному принципу работы современных смартфонов, использующих сенсорные экраны.

Десять лет назад Apple начала продажи iPhone. Презентовавший тогда устройство Стив Джобс заявил, что новый телефон объединяет три гаджета.

"Это и iPod с большим экраном, которым можно управлять прикосновениями, революционный мобильный телефон и интернет-коммуникатор, совершивший прорыв. Мы заново изобрели телефон", – заявил основатель Apple.

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Теги:
10 лет, iPhone, Apple, Стив Джобс
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Директор T-Mobile Рене Оберманн (слева) и директор Apple, создатель iPhone, Стив Джобс позируют с iPhone на пресс-конференции в Берлине 19 сентября 2007 года
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