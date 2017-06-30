iPhone празднует десятый день рождения

История одного из самых популярных устройств во всем мире началась десять лет назад. Смотрите в фотоленте, как поступил в продажу первый iPhone — революционное устройство, положившее начало главному принципу работы современных смартфонов, использующих сенсорные экраны.



Десять лет назад Apple начала продажи iPhone. Презентовавший тогда устройство Стив Джобс заявил, что новый телефон объединяет три гаджета.

"Это и iPod с большим экраном, которым можно управлять прикосновениями, революционный мобильный телефон и интернет-коммуникатор, совершивший прорыв. Мы заново изобрели телефон", – заявил основатель Apple.