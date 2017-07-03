Африканские модницы соревнуются в шляпной моде на ипподроме

Гонки на ипподроме Greyville традиционно привлекают множество южноафриканских знаменитостей и политиков, которые желают стать частью самого большого социального события страны.

"Я со своими друзьями всегда прихожу сюда развлечься и стать частью мира мода. Мы ничего не знаем о лошадях, скачках и ставках", — делится Тина Туси, 31-летняя менеджер по связям с общественностью из Йоханнесбурга.

Как правило, президент Якоб Зума тоже приходит на гонки вместе со своей свитой из верных сторонников правящей партии и богатых бизнес-лидеров. Эти люди платят большие деньги, чтобы в этот день отдыхать рядом с верхушкой власти. Однако в этом году из-за конференций Зума прийти не смог.