День рождения бикини - этот наряд сведет с ума любого мужчину

Новую модель купального костюма изобрел модельер Луи Реар.

Своему изобретению дизайнер дал название атолла Бикини в Тихом океане (Маршалловы острова), где 1 июля 1946 года США провели первое испытание атомной бомбы: тем самым Реар решил подчеркнуть "взрывной" эффект, который должна была произвести эта модная новинка, отмечает Sputnik Латвия.

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