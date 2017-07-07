Горящие баррикады в Гамбурге: антиглобалисты против саммита G20

Сожженные машины, разбитые витрины магазинов — последствия массовых выступлений протеста против саммита G20 в Гамбурге. Смотрите в фотоленте, как полиция разгоняла демонстрантов.

Более ста полицейских получили ранения в ходе ночных столкновений с протестующими на улицах Гамбурга. Ранее некоторые немецкие СМИ сообщили о том, что протестующие попытались проникнуть в полицейский участок в районе станции "Альтона", сообщает Sputnik Грузия.

"Ранения получили 111 полицейских, информации о раненых среди демонстрантов нет. Была совершена попытка атаковать полицейский автомобиль в районе "Альтоны", — сказала представитель полиции, добавив, что, видимо, именно этот инцидент побудил некоторые СМИ написать о "попытке атаковать полицейский участок".

По словам представителя полиции, в настоящее время в городе проходят три демонстрации, их участникам рекомендуется не блокировать подъезды к международному торговому центру, где собираются делегации участников саммита G20.