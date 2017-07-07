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Горящие баррикады в Гамбурге: антиглобалисты против саммита G20

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  • Баррикады на улицах Гамбурга, построенные протестующими против саммита G20
  • Протестующие против саммита G20 в Гамбурге у горящих баррикад на одной из улиц города
  • Один из протестующих у горящей баррикады - так ночью в Гамбурге проходили акции протеста против саммита G20
  • После того, как демонстранты подожгли баррикады, полиция перешла к активным действиям по разгону акции
  • Полиция Гамбурга применила водометы против демонстрантов, протестующих против саммита G20
  • Один из демонстрантов, протестующих против саммита G20 в Гамбурге, пытается устоять на ногах во время разгона акции с применением водометов
  • Полиция Германии разгоняет протестующих во время выступлений против саммита G20 в Гамбурге
  • Тысячи протестующих против G20 в Гамбурге, выстроившись в колонну, пытаются прорваться в зону безопасности и сорвать саммит
  • Сотрудники полиции Гамбурга задерживают участников акций протеста против саммита G20
  • Полиция Гамбурга разгоняет участников акции протеста против саммита G20, которые пытались прорваться в зону безопасности
  • Полицейские задерживают одного из демонстрантов, принимавшего активное участие в протестах против саммита G20
  • Пожарные сражаются с огнем на месте, где были подожжены несколько автомобилей во время акций протеста против саммита G20 в Гамбурге
  • Пожарные тушат горящие машины на одной из улиц Гамбурга, где проходила одна из акций протеста против саммита G20
  • Десятки автомобилей сгорели во время акций протеста против саммита G20 в Гамбурге
  • Пожарный тушит машину, сожженную в ходе акций протеста в Гамбурге против саммита G20
  • Пожарные работают на месПожарные работают на месте, где в результате беспорядков во время демонстраций против G20 в Гамбурге сгорели ряд автомобилейте, где в результате беспорядков во время проведения G20 в Гамбурге сгорели ряд автомобилей
  • Разбитая витрина в одном из магазинов на улице, где проходила акция протеста против саммита G20 в Гамбурге
  • Полиция Германии не дает протестующим против G20 прорваться в зону безопасности, чтобы сорвать саммит
  • Пожарные работают на месте, где проходила одна из акций протеста против саммита G20
  • Тем временем протесты в Гамбурге против G20 продолжаются
  • На фото - протестующие блокируют одну из улиц в Гамбурге во время проведения саммита G20
  • Демонстранты в Гамбурге выстраиваются в цепь, полностью перекрывая проезжую часть улиц
© REUTERS/ Hannibal Hanschke
Баррикады на улицах Гамбурга, построенные протестующими против саммита G20

Сожженные машины, разбитые витрины магазинов — последствия массовых выступлений протеста против саммита G20 в Гамбурге. Смотрите в фотоленте, как полиция разгоняла демонстрантов.

Более ста полицейских получили ранения в ходе ночных столкновений с протестующими на улицах Гамбурга. Ранее некоторые немецкие СМИ сообщили о том, что протестующие попытались проникнуть в полицейский участок в районе станции "Альтона", сообщает Sputnik Грузия.

"Ранения получили 111 полицейских, информации о раненых среди демонстрантов нет. Была совершена попытка атаковать полицейский автомобиль в районе "Альтоны", — сказала представитель полиции, добавив, что, видимо, именно этот инцидент побудил некоторые СМИ написать о "попытке атаковать полицейский участок".

По словам представителя полиции, в настоящее время в городе проходят три демонстрации, их участникам рекомендуется не блокировать подъезды к международному торговому центру, где собираются делегации участников саммита G20.

Теги:
баррикады, столкновения, акции, раненые, огонь, полиция, протесты, G20, саммит, Гамбург
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Баррикады на улицах Гамбурга, построенные протестующими против саммита G20
Горящие баррикады в Гамбурге: антиглобалисты против саммита G20
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