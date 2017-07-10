Лучшие снимки года, сделанные с помощью дрона

Международный конкурс фотографий, сделанных при помощи квадрокоптеров и дронов, Dronestagram объявил победителей этого года. Снимки-призеры конкурса — в фотоленте Sputnik.
Международный конкурс фотографий, сделанных при помощи квадрокоптеров и дронов, Dronestagram объявил победителей этого года. Снимки-призеры конкурса — в фотоленте Sputnik.
В Гамбурге завершился саммит "Большой двадцатки" с участием президента России Владимира Путина. Самые яркие моменты встречи — в фотоленте Sputnik
Сорок два сотрудника полицейского отряда специального назначения «Фулджер» прошли состязания на обладание Черным беретом - почетной регалии бойцов этого подразделения.
Сожженные машины, разбитые витрины магазинов - последствия массовых выступлений протеста против саммита G20 в Гамбурге. Смотрите в фотоленте, как полиция разгоняла демонстрантов.
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Европейский комиссар по политике соседства и переговорам по расширению рассказал сможет ли Молдова подать заявку на вступление в ЕС, на что надеется спикер парламента республики.
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Мороженое «Советский пломбир» в литовском деревенском магазине нашел общественный деятель и тут же обвинил производителей в «советской пропаганде».
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МИД Беларуси может закрыть неэффективные загранучреждения, а вместо них открыть посольства и консульства в перспективных странах.
Международные партнеры Грузии советуют продолжать диалог с российскими властями в формате Абашидзе-Карасин.
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Латвия и Литва лидируют в ЕС по темпам сокращения населения, свидетельствуют данные европейского статистического бюро Eurostat.
Мороженое «Советский пломбир» в литовском деревенском магазине нашел общественный деятель и тут же обвинил производителей в «советской пропаганде».
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