Янтарное искусство: от Ван Гога до Святого Николая

Среди уникальных работ художника Александра Крылова — портреты и скульптурные изображения Александра Пушкина, Винцента Ван Гога, Сальвадора Дали, Леонардо да Винчи, Петра I. И все — из янтаря.

Русские иконы "Троица Ветхозаветная", "Святой Николай Чудотворец", "Богоматерь Владимирская" выполнены мастером в технике флорентийской мозаики с использованием янтаря, дерева, кости.

Александр Крылов — художник-реставратор из Санкт-Петербурга, двадцать четыре года своей жизни посвятивший воссозданию "8-го чуда света" — Янтарной комнаты. Сегодня он является ее хранителем.

Выставка продлится в Музее янтаря Калининграда до 1 октября 2017 года.