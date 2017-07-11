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Янтарное искусство: от Ван Гога до Святого Николая

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  • Богоматерь Владимирская
  • Скрипка из янтаря
© Sputnik/ Игорь Зарембо
"Ван Гог" (работа 2008 года) на выставке икон и скульптур из янтаря Александра Крылова в Калининграде.

Выставка удивительных скульптур и икон из янтаря открылась в Калининграде

Среди уникальных работ художника Александра Крылова — портреты и скульптурные изображения Александра Пушкина, Винцента Ван Гога, Сальвадора Дали, Леонардо да Винчи, Петра I. И все — из янтаря.

Русские иконы "Троица Ветхозаветная", "Святой Николай Чудотворец", "Богоматерь Владимирская" выполнены мастером в технике флорентийской мозаики с использованием янтаря, дерева, кости. 

Александр Крылов — художник-реставратор из Санкт-Петербурга, двадцать четыре года своей жизни посвятивший воссозданию "8-го чуда света" — Янтарной комнаты. Сегодня он является ее хранителем. 

Выставка продлится в Музее янтаря Калининграда до 1 октября 2017 года.

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