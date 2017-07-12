Всемирный день фотографа: фотографии, которые изменили мир

"Ядерный гриб над Нагасаки". Фотография была сделана лейтенантом Чарльзом Леви в 1945 году. Атомная бомба по кличке "Маленький мальчик" уничтожила Хиросиму, а "Толстяк" разрушил Нагасаки. После публикации данной фотографии никто не обсуждал и не осуждал действия армии США. Воцарилась уверенность перехода в новый атомный век, а также вера в то, что история пишется победителями