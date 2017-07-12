Всемирный день фотографа: фотографии, которые изменили мир

Всемирный День фотографа отмечается 12 июля. Sputnik Грузия представляет Вам подборку фоторабот, которые по версии журнала Time вошли в список 100 самых значимых фотографий мира.
Всемирный День фотографа отмечается 12 июля. Sputnik Грузия представляет Вам подборку фоторабот, которые по версии журнала Time вошли в список 100 самых значимых фотографий мира.
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