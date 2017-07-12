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Всемирный день фотографа: фотографии, которые изменили мир

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  • Ядерный гриб над Нагасаки. Фотография была сделана лейтенантом Чарльзом Леви в 1945 году. Атомная бомба по кличке Маленький мальчик уничтожила Хиросиму, а Толстяк разрушил Нагасаки. После публикации данной фотографии никто не обсуждал и не осуждал действия армии США. Воцарилась уверенность перехода в новый атомный век, а также вера в то, что история пишется победителями
  • Эта фотография Человек на Луне была сделана 21 июля 1969 года астронавтом Нилом Армстронгом. На ней изображен астронавт Эдвин Олдрин. В ходе полета космического корабля Аполлон-11 16—24 июля 1969 года жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела — Луны. 20 июля 1969 года командир экипажа Аполлон-11 Нил Армстронг и пилот Эдвин Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды
  • Фотография Крушение дирижабля Гинденбург была сделана Сэмом Шером в 1937 году. На ней изображен момент крушения немецкого дирижабля Гинденбург при выполнении посадки на главной воздухоплавательной базе военно-морских сил США в Лейкхерсте. В В результате катастрофы погибло 35 из 97 находившихся на его борту человек, а также один член наземной команды
  • Снимок Знамя Победы над рейхстагом был снят в 1945 году советским военным корреспондентом Е. А. Халдеем. Этот снимок облетел весь мир и стал одним из символов победы над фашистской Германией во Второй мировой войне
  • Снимок Лохнесское чудовище был снят в 1934 году. Его автор, респектабельный лондонский врач Р. Кеннет Уилсон утверждал, что сфотографировал монстра случайно, когда путешествовал в окрестностях озера, наблюдая за птицами. В 1994 году было установлено, что этот снимок — фальшивка, изготовленная Уилсоном и тремя сообщниками
  • Еврейский мальчик сдаётся в Варшаве, автор неизвестен, 1943 год. Эта фотография вошла в альбом, представленный на Нюрнбергском процессе против Юргена Штропа, который руководил ликвидацией восстания в Варшавском гетто. Личность мальчика на фотографии не установлена, как и неизвестна его судьба, однако одна фотография стала символом страдания шести миллионов беззащитных евреев, ставших жертвами Холокоста
  • Снимок Кровавая суббота был сделан С. Х. Вонгом в 1937 году. Фото сделано после налета японских ВВС на городской вокзал в Шанхае. На тот момент на вокзале находилось около 1800 граждан, только 300–м удалось спастись. На фото запечатлен маленький ребенок, которого спасатель вынес из разрушенного вокзала, посадил на перроне, после чего вернулся, чтобы помочь другим людям
  • Самосожжение буддистского монаха, автор снимка - Малкольм Браун. В 1963 году монах Thich Quang Duc чиркнул спичкой и превратился в живой факел. В отличие от плачущей толпы, видящей как он горит, он не произнес ни звука и не пошевелился. Thich Quang Duc написал тогдашнему главе вьетнамского правительства письмо с просьбой прекратить репрессии в отношении буддистов, прекратить задержания монахов и предоставить им право исповедовать и распространять свою религию, но не получил ответа
  • Восход Земли, автор Вильям Андерс, NASA. Это исторический снимок Земли, который был сделан членом экипажа корабля Аполлон-8 в Рождественский сочельник 24 декабря 1968 года. В этот год люди первый раз увидели Землю издалека целиком
  • Расстрел в Сайгоне, автор Эдди Адамс, 1968 год. Фотография офицера, стреляющего в голову закованного в наручники заключенного, не только получила пулитцеровскую премию в 1969 году, но и также окончательно изменила отношение американцев к тому, что происходило во Вьетнаме
  • Стрельба в штате Кент, автор Джон Пол Фило, 1970 год. Расстрел в Кентском университете — трагическое событие, произошедшее в городе Кент, штат Огайо (США), в ходе антивоенных демонстраций периода войны во Вьетнаме. 4 мая 1970 года студенты Кентского университета устроили акцию протеста против начавшегося за несколько дней до этого вторжения американских и южновьетнамских войск в Камбоджу. Власти объявили об отмене митинга. В университет прибыло подразделение Национальной гвардии Огайо, имевшее приказ разогнать демонстрантов. По неизвестным причинам гвардейцы открыли огонь по толпе, в результате чего погибло 4 и было ранено 9 студентов
  • Снимок Ужас войны был сделан Ником Утом в 1972 году во время боевых действий во Вьетнаме. Тогда в деревне Чангбанг (пров. Тэйнинь) 8 июня 1972 года шли бои между силами Вьетконга и войсками проамериканского южновьетнамского правительства. Мирные жители покинули деревню. Пилот южновьетнамских ВВС по ошибке принял их за солдат Вьетконга и начал сбрасывать напалмовые бомбы. На фотографии — девятилетняя Ким Фук, визжащая от боли, её старший брат — двенадцатилетний Фан Тхань Там, младший брат — пятилетний Фан Тхань Фуок, двоюродные брат с сестрой Хо Ван Бо и Хо Тхи Тинг
  • Неизвестный бунтарь, автор снимка Джефф Уайденер. Культовая фотография неизвестного мятежника, который стоял перед колонной китайских танков. Тяньаньмэнь, 1989 год
  • Звездное скопление Столпы Творения, снимок NASA, 1995 год. Название Столпы Творения объекты на фотографии получили потому, что газ и пыль в них вовлечены в процесс формирования новых звезд с одновременным разрушением облаков под светом уже образовавшихся звезд
  • Айлан Курди, снимок был сделан фотографом Нилюфером Демиром в 2015 году. На фото изображен сирийский ребенок, который утонул во время попытки его семьи бежать в Грецию. Эта фотография обошла первые полосы крупнейших европейских газет и вывела дискуссию о проблемах миграции в ЕС на новый уровень
© AP Photo / File
"Ядерный гриб над Нагасаки". Фотография была сделана лейтенантом Чарльзом Леви в 1945 году. Атомная бомба по кличке "Маленький мальчик" уничтожила Хиросиму, а "Толстяк" разрушил Нагасаки. После публикации данной фотографии никто не обсуждал и не осуждал действия армии США. Воцарилась уверенность перехода в новый атомный век, а также вера в то, что история пишется победителями

Всемирный День фотографа отмечается 12 июля. Sputnik Грузия представляет Вам подборку фоторабот, которые по версии журнала Time вошли в список 100 самых значимых фотографий мира.

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Ядерный гриб над Нагасаки, Лейтенант Чарльз Леви, 1945
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