Новости в фотографиях: Тур де Франс, йога, панда и полнолуние

Подборку лучших фотографий международных агентств представляет читателям Sputnik Грузия. Смотрите в фотоленте впечатляющие снимки из разных стран мира.
Подборку лучших фотографий международных агентств представляет читателям Sputnik Грузия. Смотрите в фотоленте впечатляющие снимки из разных стран мира.
11 июля отмечается Международный день шоколада, всенародно любимый продукт уже давно стал неотъемлемой частью любого пиршества или праздника, символом удовольствия и вкуса.
Выставка удивительных скульптур и икон из янтаря открылась в Калининграде
Международный конкурс фотографий, сделанных при помощи квадрокоптеров и дронов, Dronestagram объявил победителей этого года. Снимки-призеры конкурса — в фотоленте Sputnik
В Гамбурге завершился саммит "Большой двадцатки" с участием президента России Владимира Путина. Самые яркие моменты встречи — в фотоленте Sputnik
На Ботанике сбили женщину - она получила травму головы и была доставлена в больницу.
В среду днем в республике ожидается резкое изменение погодных условий, в связи с этим объявлен "желтый код" опасности.
При заходе на посадку в аэропорту Сан-Франциско канадский лайнер по ошибке отправился на рулежную дорожку, где находились еще четыре судна.
Тело Вани Берладина, которого 10 дней искали всей Латвией, обнаружено без признаков жизни, скорее всего мальчик заблудился.
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Эстонский ледокол Botnica с марта безуспешно пытается найти работу, после того, как Россия ввела в отношении Эстонии контрсанкции.
Интернет-пространство и социальные сети должны строиться по законам нравственности, моральности, духовности, считает президент Беларуси.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает фантастикой его возможное лишение украинского гражданства.
Вознаграждение в 1 миллион рублей назначило МВД Абхазии за информацию о причастных к убийству российского туриста.
Эстонская школьница учит азербайджанский язык, историю, культуру и надеется когда-нибудь переехать жить в страну, которую так любит.
Международные посредники хотят организовать встречу президентов Армении и Азербайджана по вопросу Карабаха уже в этом году.
Гражданин Испании сжег свой паспорт в Казахстане, после чего провел несколько дней в центре для бомжей и был депортирован на родину. Но очень хотел остаться.
Число претендентов на пост президента Кыргызстан выросло до 22 человек – от генеральных директоров компаний до временно безработных.
Эксперты из Евразийского банка развития считают, что плавающий курс сомони, ориентированный на российский рубль, оптимален для Таджикистана.
Узбекистан предоставил право студентам из соседнего Таджикистана учиться в вузах республики вне квот приема на платно-контрактной основе.
25-летие ввода в Южную Осетию «голубых касок», которые 16 лет служили гарантом мира, отметят грандиозным байк-шоу.
Тело Вани Берладина, которого 10 дней искали всей Латвией, обнаружено без признаков жизни, скорее всего мальчик заблудился.
Литовского чиновника отправили в отставку за сомнения в правоте «литовских партизан», призывавших к убийствам советских граждан.
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