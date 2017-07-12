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Новости в фотографиях: Тур де Франс, йога, панда и полнолуние

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© REUTERS/ Antonio Bronic
Любители йоги проводят практические занятия на побережье Адриатического моря, Хорватия

Подборку лучших фотографий международных агентств представляет читателям Sputnik Грузия. Смотрите в фотоленте впечатляющие снимки из разных стран мира.

Теги:
фотолента, новости, фото
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Йога на побережье Адриатического моря, Хорватия
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