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Рокеры грязи не боятся: таким "Нашествие" еще никогда не было

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  • Фестиваль Нашествие 2017. День первый
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  • Фестиваль Нашествие 2017. День второй
  • Фестиваль Нашествие 2017. День первый
  • Фестиваль Нашествие 2017. День первый
  • Фестиваль Нашествие 2017. День третий
  • Фестиваль Нашествие 2017. День третий
  • Фестиваль Нашествие 2017. День второй
  • Фестиваль Нашествие 2017. День первый
  • Фестиваль Нашествие 2017. День третий
  • Фестиваль Нашествие 2017. День первый
  • Фестиваль Нашествие 2017. День третий
© Sputnik/ Илья Питалев
И кто ж знал в первый день, что надо было не отдыхать, а сразу палатки устанавливать

Всего за три дня — с 7 по 9 июля – "Нашествие" посетили около 200 тысяч человек

Несмотря на то, что рок-фестиваль "Нашествие-2017 " состоялся несколько дней назад, его эхо до сих пор доносится в разные "уголки" планеты и Интернета.  Участники мероприятия доказали, что рок состоится в любую погоду. Грязь не помешала ни поклонникам, ни музыкантам. Более того, она стала символом нынешнего open-air, а на портале бесплатных объявлений можно даже найти предложение купить баночку грязи с рок-фестиваля "Нашествие".

В общей сложности за три дня фестиваль посетили порядка 200 тыс. человек, а на парковку заехали около 20 тыс. автомобилей. Смотрите в фотоленте Sputnik как участники "Нашествия" боролись с грязью.

Теги:
грязь, рок, фестиваль, концерт, Нашествие 2017, Россия
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