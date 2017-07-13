Рокеры грязи не боятся: таким "Нашествие" еще никогда не было

Несмотря на то, что рок-фестиваль "Нашествие-2017 " состоялся несколько дней назад, его эхо до сих пор доносится в разные "уголки" планеты и Интернета. Участники мероприятия доказали, что рок состоится в любую погоду. Грязь не помешала ни поклонникам, ни музыкантам. Более того, она стала символом нынешнего open-air, а на портале бесплатных объявлений можно даже найти предложение купить баночку грязи с рок-фестиваля "Нашествие".

В общей сложности за три дня фестиваль посетили порядка 200 тыс. человек, а на парковку заехали около 20 тыс. автомобилей. Смотрите в фотоленте Sputnik как участники "Нашествия" боролись с грязью.