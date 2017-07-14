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Война и мир: самые яркие фото недели 8-14 июля

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  • Авиаудары по боевикам ДАИШ в районе Старого города в Мосуле, Ирак
  • Житель деревни указывает на вулкан Синабунг, который извергает густой вулканический пепел, Северная Суматра
  • Солдаты На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной армии Китая выступают на дне открытых дверей на военно-морской базе в Гонконге
  • Девушки позируют на Воробьевых горах в Москве
  • Пострадавшие от слезоточивого газа протестующие спасаются от сил безопасности во время митинга против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
  • Автомобиль команды КАМАЗ-мастер на трассе второго этапа ралли-рейда Шелковый путь - 2017 в Республике Татарстан
  • Сотрудник Авиалесоохраны Республики Бурятия во время ликвидации природного лесного пожара в Кабанском районе Бурятии
  • Боксеры Марк Флэнаган и Денис Лебедев во время поединка за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
  • Девушка на музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
  • Колонна раритетных автобусов во время парада ретротехники, приуроченного к празднованию Дня московского транспорта
  • Президент России Владимир Путин знакомится с экспозицией стенда Минпромторга РФ на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017
  • Молодожены на всесезонном горном курорте Домбай
  • Арина Быстрова в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии
  • Малайский медведь спит на дереве в зоопарке американского города Омаха
  • Девушка во время отдыха на пляже Циндао в Китае
  • Танцоры из санкт-петербургской балетной труппы во время разогрева перед Лебединым озером на гастролях в Мадриде
  • Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет на праздновании 105-летия Воздушно-космических сил РФ в Санкт-Петербурге
  • Ребенок купается в фонтане в Токио
  • Зритель на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
  • Боксер Флойд Мейвезер и и чемпион ММА Конор Макгрегор в Лос-Анджелесе
  • Девушки занимаются йогой на воде на побережье Адриатического моря в Хорватии
  • Тореадор во время схватки с быком во время фиесты Сан-Фермин в Памплоне, Испания
  • Девушки в аэропорту Толмачево в Новосибирске во время дня открытых дверей, посвященных 60-летию аэропорта
  • Воздушные шары на озере Болд Игл во время 36-го фестиваля воздухоплавания в Стимбот Спрингс, Колорадо
  • Дети играют во время ежегодного праздника День грязи в США
  • Девушку на полицейской машине поливают перцовым спреем во время протестов перед саммитом G-20 в Гамбурге
  • Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря в День памяти основателей Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа
  • Участники во время старта третьего ночного велопарада в Москве
  • Модели во время модного показа купальников на шоу Mode City в Париже
  • Обломки автомобилей и деревьев после тайфуна в японском городе Асакура
© AP Photo / Felipe Dana
Airstrikes target Islamic State positions on the edge of the Old City a day after Iraq's prime minister declared "total victory" in Mosul, Iraq, Tuesday, July 11, 2017.

Авиаудары по ИГ (ДАИШ), извержение вулкана, самое грязное "Нашествие", китайский спецназ в Гонконге, беспорядки в Венесуэле Самые, модный показ купальников в Париже и другие события недели смотрите в фотоподборке Sputnik Молдова. 

Теги:
подборка, события, фото
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