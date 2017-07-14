Война и мир: самые яркие фото недели 8-14 июля

Авиаудары по ИГ (ДАИШ), извержение вулкана, самое грязное "Нашествие", китайский спецназ в Гонконге, беспорядки в Венесуэле Самые, модный показ купальников в Париже и другие события недели смотрите в фотоподборке Sputnik Молдова.
Авиаудары по ИГ (ДАИШ), извержение вулкана, самое грязное "Нашествие", китайский спецназ в Гонконге, беспорядки в Венесуэле Самые, модный показ купальников в Париже и другие события недели смотрите в фотоподборке Sputnik Молдова.
Всего за три дня — с 7 по 9 июля – "Нашествие" посетили около 200 тысяч человек.
Всемирный День фотографа отмечается 12 июля. Sputnik Грузия представляет Вам подборку фоторабот, которые по версии журнала Time вошли в список 100 самых значимых фотографий мира.
Подборку лучших фотографий международных агентств представляет своим читателям Sputnik Грузия. Смотрите в фотоленте впечатляющие снимки из разных стран мира.
11 июля отмечается Международный день шоколада, всенародно любимый продукт уже давно стал неотъемлемой частью любого пиршества или праздника, символом удовольствия и вкуса.
Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ подозревается уже в двух преступлениях: извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция.
Бывший президент Румынии Траян Бэсеску, который, как утверждает пресса соседней страны, проходит сразу по нескольким уголовным делам, всеми путями хочет вернуть гражданство Молдовы и обратился в Конституционный суд.
Государственный обвинитель сообщила, когда судебная инстанция может вынести вердикт по делу бывшего министра транспорта Молдовы Юрия Киринчука.
Сокращение населения страны привело к дефициту профессиональных кадров в Национальных вооруженных силах Латвии.
Президент Литвы встретилась с 16 молодыми людьми, которые отправятся в Иркутск, где приведут в порядок могилы ссыльных литовцев.
В Таллине в честь председательства страны в Евросоюзе запустили регулярный маршрут с автобусами-беспилотниками на восемь пассажиров.
Беларусь занимает третье место по уровню расизма в Европе – хуже дела обстоять только у литовцев и чехов.
Акция «Марш грузин», направленная против незаконных действий нелегалов, которые проживают в Грузии, пройдет в Тбилиси.
О необходимости открытого расследования убийства российского туриста в Абхазии рассуждает замдиректора Института ЕАЭС Виталий Бельский.
Азербайджанский прокурор попросил судью приговорить блогера Лапшина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Госдума России ратифицировала соглашение об Объединенной группировке войск вооруженных сил Армении и России.
С 15 июля билеты и абонементы на ЭКСПО станут дешевле, заявил директор департамента коммерциализации выставки Даулет Еркимбаев.
Госдума России приняла законопроект, разрешающий гражданам Кыргызстана работать в России по национальным водительским правам.
Санкт-Петербург уверенно занимает второе место после Москвы по численности таджикских трудовых мигрантов.
Узбекистан – лидер по привлекательности для туристов из Европы, к такому выводу пришли итальянские журналисты.
Минобороны России опубликовало документы о первой миротворческой операции – урегулированию юго-осетинского конфликта.
Сокращение населения страны привело к дефициту профессиональных кадров в Национальных вооруженных силах Латвии.
Президент Литвы встретилась с 16 молодыми людьми, которые отправятся в Иркутск, где приведут в порядок могилы ссыльных литовцев.
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