Мировые новости и события прошлой недели - в фотоподборке Sputnik

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Как каждое утро я безуспешно пытаюсь убежать от политики... Колумнист Sputnik Молдова на собственном примере убедился в том, что молдавская политика - это всепроникающая болезнь, от которой спрятаться невозможно даже в, казалось бы, стерильных условиях фитнес-центра. 179

Выстрел в спину или откуда мы родом Кишиневский Русский театр имени А. П. Чехова завершил нынешний сезон. Новый начнется в сентябре, время пролетит быстро, и мы вновь увидим постановки, которые, как всегда, радуют зрителей. 220