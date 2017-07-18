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Мировые новости и события прошлой недели - в фотоподборке Sputnik

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  • Исследователь держит одного из новорожденных детенышей-панд, которые являются первыми пандами, родившимися на базе заповедника в Волонге
  • Американский водитель Брайс Мензис из США и его штурман Питер Мортенсен во время третьего этапа Шелкового пути 2017 года между Уфой и Костанай в Казахстане
  • Президент Франции Эммануэль Макрон хлопает по плечу президента США Дональда Трампа во время его визита в Елисейский дворец 13 июля 2017 года в Париже на Национальный праздник Франции и 100-летие со дня участия США в Первой мировой войне. Помпезный прием был устроен в Бастилии.
  • Жокеи соревнуются на ежегодном фестивале гонок буйволов в провинции Чонбури в восточной части Таиланда
  • Участник III тату-фестиваля Северо-Кавказского федерального округа. В Ставрополе за главный приз и звание лучшего из лучших в округе съехались 40 человек из разных городов Юга России.
  • Работник во время сборки автомобиля на заводе GM Uzbekistan. Узбекско-американский концерн сейчас выпускает 10 моделей автомобилей под брендами Chevrolet и Ravon, а в ближайшие четыре года планирует начать производить две новинки
  • Участницы фестиваля искусств и костюмированного бала Midsummer Night’s Dream в усадьбе Середниково. Это ежегодный костюмированный бал и интерактивная театральная фантасмагория, созданная по мотивам знаменитой пьесы Уильяма Шекспира Сон в летнюю ночь, где каждый гость становится уникальным участником мистического действа.
  • Брайан Уилсон улыбается после того, как был коронован во время ежегодного Дня грязи в Мичигане, США. Яма грязи содержит 200 тонн (181 метрических тонн) верхнего грунта и 20 000 галлонов (75 708 литров) воды.
  • Узбекский прыгун Дониёр Солиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по пара-атлетике Лондон-2017.
  • Морская звезда на берегу Онежского залива в районе мыса Глубокий. Лаборатория пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера изучает озёра и реки, а также часть Белого моря: Двинской и Онежский заливы. На сегодняшний день состоялось уже восемь подобных экспедиций.
  • Бывший заместитель командира чеченского батальона Север Внутренних войск МВД России Заур Дадаев, которого суд признал исполнителем убийства политика Бориса Немцова, приговорен к 20 годам лишения свободы Московским окружным военным судом.
  • Триумф российских синхронисток на Чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в столице Венгрии: еще одно золото для сборной России завоевали Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич. Они стали лучшими в соревновании дуэтов в технической программе.
  • Презентация Элдора Шомуродова в качестве игрока Ростова. Форвард сборной Узбекистана перешел в российскую команду из ташкентского Бунёдкора и стал первым представителем этого столичного клуба, уехавшим выступать в РФ.
  • Футболисты Спартака обыграли Локомотив в московском дерби и впервые завоевали Суперкубок России. В дополнительное время футболисты Спартака забили два гола в ворота Локомотива, победив противника со счетом 2:1
  • Истребитель-бомбардировщик СУ-34 на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. Главная цель проведения МАКС - демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.
  • Молодожены на всесезонном горном курорте Домбай (Домбайская поляна). Домба́й (Домбайская Поляна) — горная территория в Карачаево-Черкесии в бассейне Теберды на Северном Кавказе (Россия). Отсюда по прямой 65 км до вершины Эльбруса и 65 км до побережья Чёрного моря.
REUTERS / Stringer
Исследователь держит одного из новорожденных детенышей-панд, которые являются первыми пандами, родившимися на базе заповедника в Волонге

Самые яркие события прошлой недели, попавшие в объективы ведущих мировых фотоагентств, собраны в фотоленте Sputnik

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