Мировые новости и события прошлой недели - в фотоподборке Sputnik

Самые яркие события прошлой недели, попавшие в объективы ведущих мировых фотоагентств, собраны в фотоленте Sputnik
По версии журнала Sports Illustrated Мария Шарапова опередила Криштиану Роналду в рейтинге самых стильных спортсменов мира.
Всего за три дня — с 7 по 9 июля – "Нашествие" посетили около 200 тысяч человек.
Всемирный День фотографа отмечается 12 июля. Sputnik Грузия представляет Вам подборку фоторабот, которые по версии журнала Time вошли в список 100 самых значимых фотографий мира.
Колумнист Sputnik Молдова на собственном примере убедился в том, что молдавская политика - это всепроникающая болезнь, от которой спрятаться невозможно даже в, казалось бы, стерильных условиях фитнес-центра.
Кишиневский Русский театр имени А. П. Чехова завершил нынешний сезон. Новый начнется в сентябре, время пролетит быстро, и мы вновь увидим постановки, которые, как всегда, радуют зрителей.
Президент Молдовы Игорь Додон считает важным сделать все, чтобы открытие молдавско-украинского пункта пропуска на приднестровском участке границы не привело к ухудшению экономической ситуации в непризнанной ПМР.
Общественные организации Латвии предлагают обеспечивать бесплатными противозачаточными средствами семьи, находящиеся в зоне социального риска.
В одном из фермерских хозяйств Литвы планируют забить более 23 тысяч животных по причине вспышки Африканской чумы свиней.
Эстония и Латвия разделили второе место в ЕС по уровню годовой инфляции, свидетельствуют данные последнего исследования Eurostat.
«Белоруснефть» стала победителем в тендере на бурение скважин для украинских компаний «Нефтегаз» и «Укргаздобыча».
Власти Грузии готовы взять на себя ответственность, равную тому, как если бы она была членом НАТО, заявил премьер Георгий Квирикашвили.
Оба подозреваемых в убийстве 11 июля российского туриста Андрея Кабанова в Абхазии дали признательные показания.
Цена на нефть ниже 50 долларов вынудит правительство Азербайджана прибегнуть к использованию средств Государственного нефтяного фонда.
Вопрос о ратификации армяно-российского соглашения об объединенной группировке войск будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства.
Зять экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева, гражданин Казахстана Адиль Тойганбаев, заочно осужден в Бишкеке на 20 лет лишения свободы.
Столкновение самолета «Уральских авиалиний» со стаей птиц стало причиной задержки рейса Екатеринбург-Бишкек.
Испанские инспекторы проверяют объекты российской военной базы в Таджикистане на соответствие международным соглашениям.
Британский музей помог вернуть важный средневековый артефакт, который был украден из Узбекистана и обнаружен в галерее Mayfair.
Единственный в Южной Осетии сотовый оператор «Остелеком», работающий брендом «МегаФон», завершил обновление своей сети.
Общественные организации Латвии предлагают обеспечивать бесплатными противозачаточными средствами семьи, находящиеся в зоне социального риска.
В одном из фермерских хозяйств Литвы планируют забить более 23 тысяч животных по причине вспышки Африканской чумы свиней.
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