Тысячи восторженных студентов: российские артисты "взорвали" Кишинев

Первый в Молдове фестиваль "Поколение будущего", организованный под патронатом президента республики Игоря Додона специально для выпускников, произвел настоящий фурор среди представителей молодежи и приглашенных на праздник звезд как отечественного, так и зарубежного масштаба

Десятки тысяч девушек и молодых людей зажгли вечером во вторник на площади Великого национального собрания в самом центре Кишинева под биты любимых песен. На сцене фестиваля выступили "SunStrokeProject", "A-Studio", "Градусы", Елена Темникова, "Randi", "Mot" и DJ. MEG, а вели праздник звезда шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава и популярный российский телеведущий Иван Чуйков.

Гости молодежного фестиваля выложились по полной. Многотысячная толпа подпевала любимым исполнителям. Над Кишиневом звучало настоящее эхо молодых голосов счастливых и довольных организованным праздником.