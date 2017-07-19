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Тысячи восторженных студентов: российские артисты "взорвали" Кишинев

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  • Ведущие Фестиваля молодежи в Молдове Иван Чуйков, Екатерина Варнава и Анатолий Мельник
  • Группа SunStroke Project выступила на Фестивале молодежи
  • Зрители на Фестивале молодежи Поколение будущего
  • Сергей Степанов - саксофонист группы SunStrike Project
  • Зрители Фестиваля молодежи ведут свою онлайн-трансляцию концерта
  • Антон Рагоза и Сергей Яловицкий из группы SunStroke Project
  • Зрители на фестивале молодежи - был полный отрыв
  • Екатерина Варнава разогревала публику весь вечер
  • По оценкам организаторов, на концерт собрались около 50 тысяч человек
  • Группа А-Студио выступила на Фестивале молодежи
  • Кети Топурия влюбилась в Молдову
  • Герб Молдовы на обратной стороне мобильного телефона
  • Солистка группы А-Студио Кети Топурия
  • Зрителей пришло много
  • Екатерина Варнава даже позаимствовала чужой телефон, чтобы запечатлеть происходящее
  • Шутки ведущих публике пришлись по душе
  • Настроение у публики было веселое
  • Многие в этот вечер снимали концерт на свои мобильные телефоны
  • Группу Градусы публика встретила овациями
  • Даже дети пришли с родителями на концерт
  • Солист группы Градусы Роман Пашков
  • Солист группы Градусы Руслан Тагиев
  • Запечатлеть на память хотели всех
  • Елена Темникова выстрелила в толпу деньгами
  • Огня на сцене было предостаточно
  • Команда Елены Темниковой зажгла публику
  • Настоящее море огней
  • Артисты зажгли фонари вместе с публикой
  • Зрители подпевали почти каждой песне
  • Румынский исполнитель Randi исполнил свои хиты
  • Еще один зритель вел съемку на память
  • Румынский исполнитель Randi
  • Дыма и огня было много
  • Фестиваль Поколение будущего станет ежегодным
  • Мота публика ждала с особым нетерпением
  • Песни Мота публика знает наизусть, пели хором и очень громко
© Sputnik / YANA ZAHAROVA /
Ведущие Фестиваля молодежи в Молдове Иван Чуйков, Екатерина Варнава и Анатолий Мельник.

Первый в Молдове фестиваль "Поколение будущего", организованный под патронатом президента республики Игоря Додона специально для выпускников, произвел настоящий фурор среди представителей молодежи и приглашенных на праздник звезд как отечественного, так и зарубежного масштаба

Десятки тысяч девушек и молодых людей зажгли вечером во вторник на площади Великого национального собрания в самом центре Кишинева под биты любимых песен. На сцене фестиваля выступили "SunStrokeProject", "A-Studio", "Градусы", Елена Темникова, "Randi", "Mot" и DJ. MEG, а вели праздник звезда шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава и популярный российский телеведущий Иван Чуйков.

Гости молодежного фестиваля выложились по полной. Многотысячная толпа подпевала любимым исполнителям. Над Кишиневом звучало настоящее эхо молодых голосов счастливых и довольных организованным праздником.

Теги:
зрители, площадь, фестиваль, молодежь, концерт, Фестиваль молодежи "Поколение будущего", Кэти Топурия, Руслан Тагиев, Роман Пашков, Екатерина Варнава, Иван Чуйков, Градусы, Мот, Елена Темникова, Randi, Сергей Яловицкий, Сергей Степанов, Антон Рагоза, Молдова
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Команда Елены Темниковой зажгла публику
Тысячи восторженных студентов: российские артисты "взорвали" Кишинев
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