Снимки-победители фотоконкурса Nikon 2017

Работы, занявшие первые места в различных жанрах фотоконкурса Nikon представлены в подборке Sputnik.
Работы, занявшие первые места в различных жанрах фотоконкурса Nikon представлены в подборке Sputnik.
Первый в Молдове фестиваль "Поколение будущего", организованный под патронатом президента республики Игоря Додона специально для выпускников, произвел настоящий фурор среди представителей молодежи и приглашенных на праздник звезд как отечественного, так и зарубежного масштаба.
Самые яркие события прошлой недели, попавшие в объективы ведущих мировых фотоагентств, собраны в фотоленте Sputnik.
По версии журнала Sports Illustrated Мария Шарапова опередила Криштиану Роналду в рейтинге самых стильных спортсменов мира.
Вместе с утверждением смешанной избирательной системы в Молдове будет снижен избирательный порог.
Десятки человек собрались перед парламентом Молдовы в знак протеста против изменения Кодекса о выборах.
Участники Международного вокального конкурса "Ты супер!" из Армении, Казахстана, Молдовы и Южной Осетии прибыли на отдых во Всероссийский детский центр "Орленок"
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс не опасается провокаций в отношении стран Балтии во время российско-белорусских учений «Запад-2017».
Школьников Литвы обвиняют в соучастии «российской пропаганде» за встречу с байкерами из мотоклуба «Ночные волки».
Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон поддерживает идею предоставления «серопаспортникам» гражданства Эстонии.
В Беларуси завершается подготовка к совместным российско-белорусским стратегическим учениям вооруженных сил «Запад-2017».
Депутаты Госдумы РФ впервые за многие годы отправятся в Грузию для встречи с грузинскими парламентариями, которые ранее побывали в Москве.
МВД опубликовало фото подозреваемых в убийстве российского туриста Андрея Кабанова – братьев Даура и Адгура Джинджолия.
Решение суда по делу блогера Александра Лапшина будет объявлено утром в четверг, а сегодня он раскаялся за свою поездку в Карабах.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовят встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке.
Известный юморист и кавэнщик Азамат Мусагалиев прокомментировал историю с нашумевшим промороликом российского телеканала.
О двух годах, которые Кыргызстан является полноправным членом ЕАЭС, Sputnik беседует с министром экономики республики Арзыбек Кожошев.
Цены на жилье в Таджикистане самые низкие в регионе – 1 квадратный метр жилой площади стоит от 350 до 500 долларов.
Цены на жилье в Таджикистане самые низкие в регионе – 1 квадратный метр жилой площади стоит от 350 до 500 долларов.
Генпрокурор Южной Осетии обратился в Верховный суд с заявлением о признании объединения «Свидетели Иеговы» экстремистским.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс не опасается провокаций в отношении стран Балтии во время российско-белорусских учений «Запад-2017».
Школьников Литвы обвиняют в соучастии «российской пропаганде» за встречу с байкерами из мотоклуба «Ночные волки».
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