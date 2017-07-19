Участники вокального конкурса "Ты супер!" отдыхают в "Орленке"

Участники Международного вокального конкурса "Ты супер!" из Армении, Казахстана, Молдовы и Южной Осетии прибыли на отдых во Всероссийский детский центр "Орленок".

Дети сразу окунулись в уникальную атмосферу одного из старейших детских лагерей России под названием "Солнечный". И первый же день смены стал для них активным и ярким: дети купались в море, были увлечены различными тематическими играми, а вечером лихо отплясывали на дискотеке 80-х, красуясь в майках с эмблемой агентства Sputnik и конкурса "Ты супер!".

Всероссийский детский центр "Орленок" — крупнейшее в России федеральное учреждение отдыха и оздоровления детей, он был основан в 1960 году и ежегодно принимает около 20 тысяч детей в возрасте от 11 до 16 лет. Центр "Орленок" расположен рядом с поселками Новомихайловский и Пляхо Туапсинского района Краснодарского края, в его состав входят девять лагерей: летние — "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский летний" и "Солнышко" и круглогодичные — "Солнечный", "Звездный", "Стремительный", "Штормовой", "Олимпийский зимний".