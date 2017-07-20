Королевская инвентаризация лебедей в Великобритании

Лебеди-шипуны подвергаются взвешиванию, измерению и тщательному осмотру королевскими инвентаризаторами на наличие повреждений или заболеваний.
В третью неделю июля в Великобритании проходит традиционная инвентаризация лебедей
Лебеди-шипуны подвергаются взвешиванию, измерению и тщательному осмотру королевскими инвентаризаторами на наличие повреждений или заболеваний.
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