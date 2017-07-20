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Королевская инвентаризация лебедей в Великобритании

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  • Королевская инвентаризация лебедей
  • Королевская инвентаризация лебедей
  • Королевская инвентаризация лебедей
  • Королевская инвентаризация лебедей
  • Королевская инвентаризация лебедей
  • Королевская инвентаризация лебедей
  • Королевская инвентаризация лебедей
  • Королевская инвентаризация лебедей
  • Королевская инвентаризация лебедей
  • Королевская инвентаризация лебедей
  • Королевская инвентаризация лебедей
  • Королевская инвентаризация лебедей
  • Королевская инвентаризация лебедей
  • Королевская инвентаризация лебедей
© REUTERS/ Toby Melville
В третью неделю июля в Великобритании проходит традиционная перепись лебедей.

В третью неделю июля в Великобритании проходит традиционная инвентаризация лебедей

Лебеди-шипуны подвергаются взвешиванию, измерению и тщательному осмотру королевскими инвентаризаторами на наличие повреждений или заболеваний.

Теги:
инвентаризация, лебеди, Великобритания
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Королевская инвентаризация лебедей в Великобритании
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