Самые яркие фото недели в подборке Sputnik

Модели в бикини, Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35, Протесты оппозиции в Каракасе, испанский "Бык на веревке" и многое другое в фотоленте недели.
Модели в бикини, Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35, Протесты оппозиции в Каракасе, испанский "Бык на веревке" и многое другое в фотоленте недели.
20 июля 1955 года Московский Кремль распахнул свои двери для посетителей после тридцатилетнего перерыва.
В третью неделю июля в Великобритании проходит традиционная инвентаризация лебедей
День торта - молодой международный праздник, который отмечается 20 июля во всем мире с 2011 года. Sputnik Грузия решил подготовить для Вас к этому событию подборку фотографий самых необычных тортов мира.
Международное информационное агентство и радио Sputnik приготовило для вокалистов отдельные призы
Предприятие Termoelectrica, несмотря на обещания не отключать летом горячую воду в городе, все-таки вынуждено пойти на эти меры.
Издание Newsweek по результатам внесудебного соглашения удалило две сфабрикованные статьи журналиста Курта Айхенвальда, в которых на основе ошибки экс-редактора агентства Sputnik Билла Морана утверждалось, что президент Трамп "сговорился с Россией".
Государственная налоговая служба предупредила граждан Молдовы о новом виде мошенничества посредством SMS-сообщений.
Общественники Латвии предлагают брать штрафы с клиентов проституток, но Госполиция уверена, что это просто загонит ночных бабочек в подполье.
Посольство России в Литве заявило о том, что политический курс Дали Грибаускайте не отвечает интересам страны.
Биометан, завод по производству которого строят в Эстонии, не сможет заменить стране природный газ из России.
Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что самое главное для Минска и Киева — не совместные контракты, а сохранение общей истории.
Знаменитой грузинской исполнительнице и Народной артистке СССР Нани Брегвадзе 21 июля исполняется 81 год.
В Москве на Новодевичьем кладбище будет установлен памятник выдающемуся российскому и абхазскому писателю Фазилю Искандеру.
Минюст России готов инициировать передачу осужденного в Азербайджане блогера Александра Лапшина на родину, в случае его обращения.
Армянский актер Ипполит Хвичия, сыгравший кепочника Кукуша в фильме «Мимино», был уверен, что Георгий Данелия снимал кино про армян.
Суд отказался смягчить наказание для экс-главы Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева.
Со следующего месяца некоторые кыргызстанские фермеры не смогут продавать мясо, молоко, фрукты и овощи даже на местных рынках.
В Таджикистане изменение климата и разрушающая сила воды становятся причиной многих катаклизмов.
В Узбекистане на продажу выставлен дом, в туалете которого три человека задохнулись фекальными газами, когда доставали смартфон владелицы.
Парламент Южной Осетии ушел на летние каникулы и не оставил не рассмотренным ни один из поступивших к ним законопроектов.
Общественники Латвии предлагают брать штрафы с клиентов проституток, но Госполиция уверена, что это просто загонит ночных бабочек в подполье.
Посольство России в Литве заявило о том, что политический курс Дали Грибаускайте не отвечает интересам страны.
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