Старт фестиваля пива "Октоберфест" в Мюнхене - как это было

По сообщениям немецких СМИ, в связи с высоким уровнем террористической угрозы власти Мюнхена усилили меры безопасности на фестивале "Октоберфест".
В столице Баварии открылся ежегодный "Октоберфест" - на открытие собрались около 10 тысяч человек. К стойкам выстроились большие очереди. Многие посетители были одеты в традиционные баварские костюмы, подробности - в фотоленте Sputnik.
По сообщениям немецких СМИ, в связи с высоким уровнем террористической угрозы власти Мюнхена усилили меры безопасности на фестивале "Октоберфест".
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