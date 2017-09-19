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Красная дорожка Emmy-2017: лучшие наряды и незабываемые образы

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REUTERS/Mike Blake
Исса Рейна на 69-й церемонии Emmy в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе прошла 69-я церемония вручения Академии телевизионных искусств и наук США; главная теленаграда года - прекрасный повод для того, чтобы показать лучшие наряды на красной дорожке

Церемония вручения Академии телевизионных искусств и наук США (Emmy) прошла в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

Алек Болдуин получил Эмми за пародию на Трампа в комедийном телешоу
© AP Photo / NBC
Пародия на Трампа в телешоу принесла Алеку Болдуину награду "Эмми"

Награду в номинации "Лучший драматический сериал" завоевал сериал "Рассказ служанки", снятый по одноименному роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. Лучшей актрисой в драматическом телесериале стала исполнительница главной роли в "Рассказе служанки" Элизабет Мосс. Лучшим драматическим актером стал Стерлинг К. Браун, исполняющий в сериале "Это мы" роль Рэндалла Пирсона.

Сериал "Вице-президент" завоевал награду в категории "Лучший комедийный сериал", а главная героиня сериала Джулия Луи-Дрейфус стала победительницей в категории "Лучшая комедийная актриса". Получая награду, создатели картины поблагодарили другие сериалы за вдохновение, в шутку назвав среди них "Белый дом Трампа".

Премию Primetime Emmys присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.

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Теги:
наряды, Emmy-2017, Лос-Анджелес
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