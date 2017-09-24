Спуск на воду атомного ледокола "Сибирь" в Санкт-Петербурге

Искусственный спрос на молдавские новострои может исчезнуть уже в ближайшие годы, считает экономист Влад Нани

О том, на каком языке говорили наши предки, а также какой язык использовался в канцеляриях Штефана Великого и Петру Рареша рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова историк Василий Стати.