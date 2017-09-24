Спуск на воду атомного ледокола "Сибирь" в Санкт-Петербурге

Одно из самых значимых событий последних лет с точки зрения освоения российской Арктики состоялось в пятницу в Санкт-Петербурге – на Балтийском заводе спущен на воду корпус первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я "Сибирь" проекта 22220.
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Ураган Мария, который сформировался в Карибском море Атлантического океана, достиг наивысшей категории по шкале Саффира-Симпсона- пятой.
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Искусственный спрос на молдавские новострои может исчезнуть уже в ближайшие годы, считает экономист Влад Нани
Гениальный жулик из Молдовы надул всю Францию - эта история потрясла мир.
О том, на каком языке говорили наши предки, а также какой язык использовался в канцеляриях Штефана Великого и Петру Рареша рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова историк Василий Стати.
Министры иностранных дел Литвы и Латвии договорились учредить Балтийскую награду за популяризацию языков, литературы и истории двух стран.
Россия выделит 8,5 миллионов евро на приграничное сотрудничество с Литвой: программа поможет решать региональные проблемы и развивать туризм.
В Эстонии беженца из Сирии, который приехал по системе обязательных квот ЕС, приговорили к 10 годам лишения свободы за поджог жены.
Президент Беларуси Александр Лукашенко констатировал увеличение на треть транзита грузов и пассажиров через территорию республики.
Грузия стала председателем постоянного секретариата инновационного финансирования, заседание с участием премьера страны прошло в штаб-квартире ООН.
Новые пункты выдачи медпрепаратов инвалидам, гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Абхазии, будут открыты в Гагре и Ткурчале.
В Баку введены в строй предприятия по вторичной переработке сырья, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Суд приговорил к штрафу в размере более 1,1 миллиона тенге гражданина России, который ударил полицейского в аэропорту Алматы.
С 29 сентября открывается автобусный рейс из Москвы до Бишкека: автобусы будут отправляться два раза в неделю с московского автовокзала "Южные ворота".
Дипломаты России и Таджикистана обсудили массовую стычку с участием мигрантов у ТЦ "Москва" и меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.
Парламент Кыргызстана в первом чтении принял законопроект о ратификации договора о государственной границе с Узбекистаном.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял 40 граждан республики, которые ранее обратились в общественную приемную главы государства.
Министры иностранных дел Литвы и Латвии договорились учредить Балтийскую награду за популяризацию языков, литературы и истории двух стран.
Россия выделит 8,5 миллионов евро на приграничное сотрудничество с Литвой: программа поможет решать региональные проблемы и развивать туризм.
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